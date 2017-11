Los separatistas amenazan con disparar en la rodilla al exdiputado que creó el lema ‘España nos roba’

El creador del lema ‘España nos roba‘, Alfons López Tena, ha sido amenazado en las redes sociales por un separatista que veía “bastante previsible” que recibiese un disparo en la rodilla. “Cuando no son bastantes para silenciar a los disidentes de las mentiras, los de las sonrisas amenazan con dispararnos en la rodilla”, ha lamentado Tena tras recibir la amenaza.

“Coixos per atac súbit de plom al genoll”

Quan no són prou per silenciar-nos als dissidents les mentides, calúmnies, intimidacions, censura als mitjans del règim processista, els dels somriures amenacen amb disparar-nos al genoll.#NoPassaran pic.twitter.com/rlywmoPSn3 — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) 22 de noviembre de 2017

El autor de estos ataques es un usuario del portal Racó catalá y usa el pseudónimo de ‘Makhnovtchina’. “Lo que es bastante previsible es que gentuza como el ALT sería uno de los cojos por ataque súbito de plomo en la rodilla. Como los que se pueden ver arrastrando la pierna en Londonderry, sin ir más lejos”, manifestaba este individuo en referencia a Alfons López Tena (ALT en este caso).

El usuario realizaba esta intimidación al comparar la situación actual en Cataluña con los episodios violentos que vivió la región norirlandesa de Ulster a finales del siglo pasado: “El escenario parecido al del Úlster no lo encuentro del todo descartable a medio plazo, según cómo evolucionen las cosas”.

“Están desesperados en todos sus naufragios”

Alfons López Tena fue el fundador de Solidaritat per la Independència (SI), la formación en la que también estuvo el ex presidente del F. C. Barcelona, Joan Laporta. En las elecciones autonómicas de 2010 logró ser diputado en el Parlament con esta formación. Es recordado por el movimiento independentista por ser el creador del famoso lema ‘España nos roba’.

El ex dirigente separatista llegó a ser vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a propuesta de CiU en el Congreso, un partido del que también fue consejero nacional.

Tras dejar la actividad política en 2015, López Tena se ha convertido en uno de los grandes críticos de la deriva secesionista que sufre Cataluña en los últimos años. Por este motivo, se encuentra siempre en la diana de los independentistas.

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras y la dirigente de la CUP, Anna Gabriel, han sido el blanco de sus críticas en más de una ocasión.

“Están tan resentidos y desorientados, tan desesperados en todos sus naufragios, que no sólo no se dan cuenta de su calamidad sino que insisten en ella: lo bajo que se puede caer cuando falla la inteligencia”, ha resaltado en su Twitter.