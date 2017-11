Puigdemont no podrá votar el 21-D porque no se ha inscrito como residente en el extranjero

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont no podrá votar desde Bélgica en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre al no haber formalizado en plazo su inscripción en el censo de electores españoles temporalmente en el extranjero.

Fuentes del entorno de Puigdemont en Bruselas dijeron a Efe que ni Puigdemont ni los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se han registrado ante las autoridades consulares españolas en Bélgica.

Los ciudadanos llamados a votar en Cataluña que prevén permanecer en el extranjero hasta transcurridas las elecciones catalanas, tenían de plazo hasta las 14.00 horas de hoy para darse de alta en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) y, a partir de ahí, rogar el voto.