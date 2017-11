La directora que se enfrentó a Mas el 9-N y fue en las listas de C’s: “Me siento ninguneada por el partido”

Dolores Agenjo es ya todo un icono de la lucha contra el nacionalismo catalán. El 9 de noviembre de 2014 se negó a entregar las llaves de su centro de enseñanza para la celebración del referéndum impulsado por Artur Mas. A raíz de ello Ciudadanos contó con ella en sus listas electorales a nivel autonómico. Ahora, han decidido prescindir de ella.

“Yo les deseo lo mejor y cuánta más gente les vote mejor”, asegura. Sin embargo, su sentimiento hacia el partido de Albert Rivera le produce un sabor agridulce: “Me he sentido utilizada y ninguneada”.

Su sensación, según ella misma, no le impedirá seguir apoyando al partido. “Ellos me decían que participase porque coincidían conmigo en lo que yo pensaba“, declara en relación al puesto 23 que ocupó en las listas para las autonómicas pasadas.

Además, aclara que su intención nunca fue “lograr un cargo político” sino únicamente “ayudar”.

La que fue directora de colegio llegó a ser testigo en el juicio contra el ex president, Artur Mas.“Varias veces Albert Rivera alardeó de mi por el juicio que tuve con Mas y me ponía como ejemplo”, asegura. Además, varios miembros del partido acudieron para apoyarle a la citación. Sin embargo, debido a “la evolución del partido”, la materia lingüistica ha quedado de lado y por ello Agenjo cree que no cuenta con un hueco en las listas.

El pleno del Congreso de los Diputados de este martes ha estado protagonizado especialmente por el rechazo frontal de Ciudadanos hacia el adoctrinamiento en las aulas catalanas. Un asunto que, según destaca Agenjo “no es lo mismo que la cuestión lingüística, va relacionado pero no se trata de lo mismo”.

“Yo sabía que no iba a salir, pero se que me querían usar simbólicamente”, se queja. No obstante, reitera que no existe una mala relación con el partido al que “respeta” totalmente.

Uno de los hechos que hizo sospechar a la ex directora fue relacionado con la presentación de su libro “¡SOS! Secuestrados por el nacionalismo”. “Hubo algunos concejales que me llamaron para presentar mi libro en su sede y siempre poco antes de que decidiese ir me llaman para decirme que no”, asegura. “Al principio pensé que era casualidad pero he llegado a pensar que hay alguien que les dice que no, que no interesa que yo vaya a hablar de mi libro porque me consideran demasiado dura”, añade.

Dolores Agenjo se queja de que para las elecciones del 21-D “ni siquiera han llamado” para decirle si estaba incluida o no. “Yo simplemente les deseo lo mejor pero la gente debe saber que aquello que yo representaba” ya no está en Ciudadanos”.