Casi 400 profesores de Derecho explican por carta a Juncker que quien violó la ley fue la Generalitat

Un total de 380 catedráticos y profesores de Derecho de universidades de toda España han enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que explican los acontecimientos de los últimos meses en Cataluña y afirman que quienes violaron la ley fueron las autoridades autonómicas, no el Gobierno español, la Policía o los jueces.

En la misiva, impulsada por Francesc de Carreras y Josu de Miguel, catedrático emérito y profesor titular, respectivamente, de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, se denuncia la “falsedad de las acusaciones” recogidas en la carta publicada el pasado 31 de octubre por un centenar de políticos, intelectuales y eurodiputados, entre ellos el ex ministro griego Yanis Varoukakis.

“Es ridículo acusar al Gobierno central y a los tribunales de no respetar los estándares legales de la Unión Europea establecidos en los Tratados de la UE y en la Convención Europea de Derechos Humanos cuando, en realidad, quienes actúan fuera de la ley, incluso al margen del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de las propias leyes de la Generalitat, son las autoridades catalanas”, afirman.

En su opinión, el texto difundido el 31 de octubre incluye “numerosos errores factuales” y una “terrible falta de conocimiento” de la Constitución y la legislación españolas. Para responder a eso, ofrecen “una versión más ajustada” de cómo se produjo la aprobación en Cataluña de la Ley del Referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica, la actuación policial ante el referéndum del 1 de octubre o la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Read this: RESPONSE TO THE OPEN LETTER “UPHOLDING THE RULE OF LAW IN THE EUROPEAN UNION”, of 31 October 2017 👉🏽https://t.co/c1zht8uPDH #Catalonia #RuleOfLaw #OpenLetter #Spain

