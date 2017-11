Arrimadas pide “no mentir” a los catalanes independentistas

La líder de Ciudadanos en Cataluña y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, ha afirmado que no se puede “mentir” a los catalanes independentistas ofreciéndoles “quimeras” que no se pueden realizar, pero que tampoco se les debe ofrecer “inmovilismo”.

En una entrevista en la revista ‘Marie Claire’, recogida por Europa Press, Arrimadas ha dicho que le preocupa la “frustración social” que pueden sentir aquellos catalanes que esperaban vivir en una República independiente y ahora ven que la realidad es otra. “Yo también tengo amigos y familiares que quieren la independencia”, ha comentado.

“¿Qué hay que hacer? En primer lugar, respetarles. En segundo lugar, hablar claro y no vender promesas irrealizables. Hemos visto estas semanas cómo los propios líderes independentistas reconocen que todo esto era una quimera y que no estaban preparados. Por tanto, respeto, no mentir y ofrecer reformas”, ha manifestado Inés Arrimadas.

Un proyecto ilusionante

A su juicio, a esas personas “no se les puede ofrecer inmovilismo, no se les puede decir ‘quédate en España porque no hay otra opción'”, sino que “hay que ofrecerles un proyecto ilusionante de España”.

“Si queremos que España siga unida, hay que reformarla”, ha concluido, apostando por “sacar del cajón muchas reformas que ni el PP ni el PSOE han querido hacer en 30 años; entre ellas, la de la Constitución”, ha planteado, abogando por celebrar un referéndum “para ir a mejor, no a peor”, para validar la modificación que se haga de la Carta Magna.

En cuanto a las competencias de Educación, cree Inés Arrimadas que las debería seguir gestionando la Generalitat, aunque ha acusado al Gobierno de Carles Puigdemont de haberlas utilizado”para hacer política”. “Hay que sacar la política de las aulas y garantizar una buena educación”, ha recalcado.

Cree que Puigdemont es “tímido”

Sobre su relación con el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos ha afirmado que es “cordial”. “Le considero bastante tímido, como yo”, ha declarado Inés Arrimadas.

También ha expresado su afición por el FC Barcelona y su decepción por el hecho de que el club se haya posicionado políticamente sobre la situación en Cataluña.

“Me da mucha pena el posicionamiento del Barça. Yo he sido muy del Barça, he llorado cuando perdía, he gritado como nadie con el gol de Koeman en Wembley, llevaba al colegio mi carpeta forrada de jugadores del Barça. Era una friki del Barça”, ha explicado.