Las familias de los golpistas piden dinero para costear sus visitas a los “exiliados” y “represaliados”

Familiares de el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y del resto de sus ex consellers, así como del ex presidente de la ANC Jordi Sánchez y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, han dado este martes una rueda de prensa en la Universidad Pompeu Fabra para promocionar una asociación conjunta y una cuenta bancaria cuyos fondos servirán para los desplazamientos a prisión y a Bruselas.

✅ Avui s'ha presentat l'Associació Catalana de Drets Civils, xarxa en suport i defensa dels presos polítics de Catalunya, dels membres del Govern que pateixen presó i exili i dels Jordis. Sumem solidaritat 🙌🏼

“Estamos en una situación extraordinaria y lo que queremos es recoger y agradecer el apoyo que la sociedad civil y personas individuales nos están dando”, ha dicho Meritxell Lluis, esposa del ex responsable de Territorio y Sostenibilidad Josep Rull. “Los teneos a 600 y 800 kilómetros de distancia”, ha añadido Diana Riba, pareja del aspirante a ‘ministro de Exteriores’ Raül Romeva, para aportar mayor dramatismo a la situación de estas familias más que acomodadas.

En la web que acoge los motivos de la recogida de dinero y el número de cuenta, se expone: “El presidente y cuatro consejeros del Gobierno están en el exilio y el vicepresidente y otros siete consejeros de la Generalidad están encarcelados preventivamente en cárceles españolas sin justificación. También son los representantes de dos entidades cívicas de gran trayectoria. La decisión de la juez ha sido un golpe muy duro para todas las familias y entornos de los represaliados. La alta cuantía de las fianzas no son ninguna garantía, sino una venganza que quiere hundir económicamente sus vidas y las de todos los que los rodeamos”.