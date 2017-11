El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado este martes que no han cambiado las condiciones con las que se decretaron la prisión provisional para el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros siete ex consellers por lo que “no hay juicio que hacer”.

“No ha habido ninguna modificación de las condiciones por las que se decretó prisión provisional, por lo tanto no hay juicio que hay que hacer”, ha subrayado Rafael Catalá a las preguntas de los periodistas en los pasillos del Senado.

Además, Rafael Catalá ha puntualizado que estamos ante un debate de carácter “jurisdiccional” por lo que, “al margen de cualquier opinión”, corresponde a un juez tomar esta decisión.

Dicen que no han vuelto a actuar

Este martes los ex consellers de la Generalitat Carles Mundó (Justicia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo) han adoptado la misma estrategia que el ex vicepresidente Oriol Junqueras para tratar de salir de prisión: defender en sus recursos que desde la aplicación del 155 el Govern no ha vuelto a actuar.

Por otra parte, los ex conseller Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull han optado por afirmar que acatan la aplicación del artículo 155 de la Constitución en su recurso para pedir su salida de prisión.