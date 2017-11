Arrimadas sobre los ex consellers que acatan el artículo 155: “Si gobiernan volverán a hacer lo mismo”

La candidata de Cs a las elecciones del 21 de diciembre, Inés Arrimadas, ha advertido de que, aunque los ex consellers del Govern digan ante el juez que acatan el artículo 155 de la Constitución, no se han vuelto constitucionalistas y “volverán a hacer lo mismo” si gobiernan.

En atención a los periodistas antes de participar en un almuerzo-coloquio en el Círculo Ecuestre de Barcelona, ha dicho que respeta todas las estrategias judiciales, pero insiste: “No se han vuelto constitucionalistas ni favorables al cumplimiento de la ley”.

Lo ha dicho tras la decisión de Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn de incluir en su recurso judicial para su puesta en libertad el acatamiento del 155, y de que el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, no lo haya acatado en el suyo, pero haya aclarado que el Govern dejó de actuar tras su aplicación.

“Si vuelven a gobernar volverán a hacer lo mismo. Quizás es una estrategia para desmovilizar el voto no independentista desde el punto de vista político, pero hay que salir a ganar. No nos pueden volver a engañar“, ha dicho Arrimadas, que ha asegurado que Cataluña no se puede permitir cuatro años más de proceso independentista.

EMA: “Inestabilidad política”

Sobre que la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no haya prosperado, ha defendido que “la inestabilidad política y jurídica en la que han metido” a Catalunya los miembros del Govern cesado ha influido en la decisión final.

Preguntada por las afirmaciones de la líder de ERC Marta Rovira sobre posibles casos de violencia en Cataluña si el Ejecutivo catalán cesado continuaba con su hoja de ruta independentista, ha recordado que, incluso miembros de otros partidos que participaron de la mediación entre el Gobierno y la Generalitat, “han negado rotundamente” esas declaraciones.

“Junto con el proceso independentista se van a acabar también esas mentiras de los partidos independentistas. El 21 de diciembre no sólo tenemos que acabar con el proceso independentista, sino con la fábrica de hacer mentiras que se ha instalado en el Govern de la Generalitat”, ha concluido la líder de la oposición en Catalunya.