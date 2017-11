Mundó, Romeva y Bassa adoptan la misma estrategia que Junqueras para intentar salir de prisión

Los ex consellers de la Generalitat Carles Mundó (Justicia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo) han adoptado la misma estrategia que el ex vicepresidente Oriol Junqueras para tratar de salir de prisión: defienden en sus recursos que desde la aplicación del 155 el Govern no ha vuelto a actuar, sin mencionar expresamente que acaten este artículo.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, los tres recursos que la defensa de estos tres ex consellers han presentado ante la Audiencia Nacional recogen, al igual que el de Junqueras, que la declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlament tenía un valor “estrictamente político”.

Los recursos de Junqueras, Mundó, Romeva y Bassa -que comparten abogado- difieren con los presentados por los ex consellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio) y Joaquim Forn (Interior), que sí aluden en sus escritos expresamente que acatan la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno central con el que, entre otras medidas, se cesó a todo el Govern.

La defensa de Junqueras, Mundó, Romeva y Bassa sostiene que no hay riesgo de reiteración delictiva si los dejan el libertad porque el Govern “no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre”.

Piden su puesta en libertad

También argumenta que “es evidente que los encausados, a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como ex consejeros o ex miembros”.

“Tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlament con el objetivo, que comparte mi mandante, de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España”, afirma el recurso de Junqueras, en idénticos términos que los de los otros tres ex consellers.

En sus escritos piden su puesta en libertad o la asunción de otras medidas cautelares menos gravosas como la retirada de pasaporte, prohibición de abandono del territorio nacional, presentaciones regulares o una fianza.