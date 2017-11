TV3 equipara la fuga de Puigdemont con el exilio de Tarradellas por la dictadura franquista

La televisión autonómica TV3 sigue siendo el altavoz del separatismo en Cataluña. Prueba de ello es que comparan el “exilio” del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con el de Josep Tarradellas, que abandonó España tras la Guerra Civil por miedo a las represalias del régimen franquista.

En el programa ‘Preguntes freqüentes’ del pasado viernes, la cadena pública hizo un repaso por la “historia reciente de los presidentes de Catalunya”, en alusión a los jefes del Govern que ha tenido la Generalitat. De esta forma, se refieren a Cataluña como Estado en lugar de una Comunidad Autónoma de España.

La periodista Esther Romagosa fue la encargada de explicar esta pieza informativa dentro del programa ante los invitados. “¿Ser presidente de la Generalitat es una profesión de riesgo?”, se titulaba este reportaje, que hacía un repaso de los líderes del ejecutivo catalán que han tenido problemas con la justicia.

Esta pieza del programa trataba de denunciar que “la mayoría de los presidentes que ha tenido Cataluña o han sido encarcelados, o han estado en el exilio, o ambas cosas“.

En total, Romagosa habló de 12 presidentes que han ocupado el Palau de la Generalitat: Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch, Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont.

“Puigdemont se ha marchado al exilio”

Sobre el último, Carles Puigdemont, la televisión autonómica le presenta como el “impulsor del referéndum del 1-O y de la declaración unilateral de independencia”, razones por las que “ha sido cesado por el Gobierno español en aplicación del artículo 155 y se ha marchado al exilio en Bélgica con la mitad de su Gobierno“.

TV3 no menciona en ningún momento que Puigdemont escapó a Bruselas para huir de la justicia española, puesto que los ex conselleres que no han huido se encuentran en prisión preventiva. Puigdemont y el resto de sus consejeros están siendo investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, por lo que no están siendo juzgados por sus ideas políticas.

Caso diferente fue el de Josep Tarradellas, que marchó a Francia tras la conclusión de la Guerra Civil para evitar las represalias del régimen franquista. “Tarradellas asume el cargo desde el exilio”, recordó TV3, al tiempo que añadía que fue “el presidente que mantiene en el exilio la presidencia de la Generalitat durante toda la dictadura hasta que, una vez muerto el dictador y cuando España recupera la democracia, se pacta su regreso el 23 de octubre de 1977 y con él se restablece el Govern de la Generalitat“.