PDeCAT sobre la EMA: “No han fallado Barcelona ni Cataluña, el Gobierno del Estado no ha dado el nivel”

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, ha culpado este lunes al Gobierno de Mariano Rajoy de que Barcelona se haya quedado sin la Agencia Europea del Medicamento (EMA). “No ha estado a la altura”, ha sentenciado.

En un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter, que recoge Europa Press, el independentista catalán asume que no ganar la sede de la EMA es, “sin duda, una mala noticia”, si bien recalca que “no son ni Cataluña ni Barcelona quienes han fallado”.

Sense dubte és una mala noticia no guanyar la seu de l'Agència Europea del Medicament; no són ni Catalunya ni Barcelona qui falla si un Govern de l'Estat que era el principal responsable davant la UE i no ha estat a l'alçada #EMA

— carles campuzano (@carlescampuzano) November 20, 2017