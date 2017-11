El ex presidente catalán José Montilla ha hecho este lunes un llamamiento a la “reconciliación” en Cataluña, ha considerado que “es la hora de los moderados” en las elecciones del 21-D y ha advertido asimismo de que la independencia sería letal también para España, ya que “no hablamos de Ceuta o Melilla”.

Montilla ha protagonizado un desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Tribuna Catalunya, con la presencia entre el público del líder del PSC, Miquel Iceta, el presidente del partido y alcalde de Lérida, Àngel Ros, y otros dirigentes socialistas, así como representantes de otros partidos, como Carles Campuzano (PDeCAT), el ex conseller Germà Gordó (Convergents) o Roger Montañola (Lliures).

En su discurso, Montilla ha expresado su “deseo” de cara a las elecciones de diciembre: “Todos tenemos una nueva oportunidad, la de la reconstrucción de Cataluña sobre la base de la reconciliación, entre catalanes, pero también con los ciudadanos de una España que queremos diferente. Es la hora del retorno del catalanismo transversal y plural. Es la hora de los moderados”, ha dicho.

“El PSC trató de evitar evitar DUI y 155”

Unas elecciones en las que ha rechazado la “política de frentes” y que “pueden abrir un nuevo escenario” tras el “fracaso de la vía insurreccional ensayada” y una declaración unilateral de independencia (DUI) que el expresident Carles Puigdemont “sabía que era una quimera que duraría unas horas, pero le temblaron las piernas por las fuertísimas presiones internas”.

Ha recordado, en cambio, que el PSC rechazó “tanto la DUI como el artículo 155” e hizo “todo lo que pudo” para evitar ambas opciones, en contraposición a “otros que ahora claman contra el 155 y fueron palmeros o acompañantes de los promotores de la DUI”, ha dicho, en alusión directa a los ‘comunes’ de Ada Colau y Xavier Domènech.

Precisamente, preguntado sobre si se abriría a un nuevo tripartito tras las elecciones, Montilla ha asegurado que “lo importante de los pactos no son solo las siglas, sino para hacer qué. ¿Hay condiciones para hacer un tripartito de izquierdas? Hoy no lo sé. El PSC tiene un programa. Las otras formaciones de izquierda no sé cuál tienen”.