El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha ironizado este miércoles con la posibilidad de que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont pueda celebrar mítines desde Bruselas utilizando el “formato holograma” que permite imágenes en 3D, o incluso aparezca como un “fantasma” o a través de la “güija”. Según ha dicho, lo que debería hacer es “prepararse su defensa” judicial.

“No sé si el señor Puigdemont va a aparecer en formato holograma, en formato fantasma o en formato güija. Creo que Cataluña merece ya por fin algo de seriedad y el señor Puigdemont ya ha hecho suficiente daño y ha hecho suficientemente el ridículo ¡Qué nos dejen ya tranquilos, que ya no cuela!”, ha recalcado Casado, ante la posibilidad de que pueda utilizar la técnica del holograma que empleó en la campaña francesa el candidato de izquierdas Jean Luc Melénchon y que permite ofrecer mítines simultáneos.

Casado ha dicho que Puigdemont lo que debe hacer es dejar de “dar mítines” y “prepararse su defensa” ante los delitos “muy importantes que recaen sobre él”. “Que aparezca en holograma, como si quiere aparecer en holograma en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo”, ha enfatizado.

“Indecentes” las palabras de Marta Rovira

El dirigente del PP ha calificado de “indecentes” las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, acusando al Gobierno de Rajoy de amenazar con muertos en la calle si seguían con la hoja de ruta independentista, unas palabras que ha calificado de “indecentes” y “completamente falsas”.

A su entender, esas palabras evidencian que los independentistas no han hecho “más que mentir estos años” y los ciudadanos están un “poco hartos” de su “manipulación torticera”. “Son unas declaraciones que les deberían hacer reflexionar y si no asumir responsabilidades porque no se puede decir lo que a uno le dé la gana”, ha enfatizado, para añadir que ese tipo de manifestaciones no ayudan cuando está en liza que Barcelona sea sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Según ha recalcado Pablo Casado, los “únicos que hablaban de muertos” eran ellos. Así, ha recordado unas declaraciones del presidente de ANC Jordi Sánchez “justificando el atentado en Hipercor” o cuando se llevan a Cataluña a “terroristas” como Arnaldo Otegi. “Esos son sus compañeros, los terroristas ya condenados en firme”, ha apostillado para añadir que “cree el ladrón que todos son de su condición”.

Contra Maza en Twitter

Además, Casado ha criticado que el PDeCAT y ERC hayan optado en sus listas electorales por incluir a “demasiadas personas” que están siendo investigadas por delitos “muy graves”. “Creo que es una mala elección por parte de algunos partidos, que no acaban de reconocer que la legislación en España lo que está sancionando son delitos muy graves contra la unidad nacional y por conculcar las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos de Cataluña”, ha resaltado.

Finalmente, Pablo Casado ha lamentado la muerte repentina del fiscal general del Estado José Manuel Maza y ha criticado los tuits de las juventudes de la CUP en Twitter. “No todo vale en las redes sociales, que no se pueden convertir en un estercolero anónimo”, ha concluido.