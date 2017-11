Carles Puigdemont y sus cuatro ex consejeros han declarado por separado en los juzgados de Bruselas entre las 14,00 y las 15,15 de la tarde. A las 15,25, justo cuando los encargados de prensa de los golpistas habían convocado todos los medios de comunicación para escuchar al abogado en la otra punta del Palacio de Justicia.

En un furgoneta blanca, escoltada por un coche de la policía secreta belga, el ex presidente de la Generalitat y sus cuatro ex consejeros han abandonado rápidamente el Palacio de Justicia por la puerta de atrás. Sin embargo, pese al intento de despistar a los medios, OKDIARIO les ha cazado.

Según ha manifestado el abogado Christophe Marchand en la maniobra de despiste, la Fiscalía belga se ha mostrado de acuerdo con la entrega a España de ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y de los cuatro ex consejeros que le acompañan por casi todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Y es que el de malversación, según el letrado, no ha sido admitido.

Puigdemont y sus cuatro ex consejeros tendrán que volver al tribunal de primera instancia de Bruselas el próximo 4 de diciembre, cuando será el turno de los alegatos de sus defensas. Es decir, que tampoco habrá entonces un decisión judicial sobre la extradición de los golpistas.

Salvo para el caso de la malversación, delito por el que considera que Puigdemont y los ex consejeros no deben ser investigados en España, el fiscal ha señalado al juez que las conductas delictivas atribuidas a los ex mandatarios españoles se enmarcan en dos delitos que existen en el código penal belga, que son los de coalición de funcionarios y malversación.

Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) quedaron en libertad con medidas cautelares tras comparecer ante el juez el pasado 5 de noviembre.