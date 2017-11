El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers que le acompañan en Bruselas comparecerán este viernes ante el tribunal de primera instancia que debe decidir sobre la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada contra ellos por España, aunque lo más probable es que el juez no tome una decisión hasta pasados unos días.

La vista está fijada para las 14:00 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (tribunal de primera instancia belga) y los cinco acusados comparecerán conjuntamente ante el mismo juez, acompañados por un equipo de once abogados belgas.

La sesión se celebrará a puerta cerrada y habrá también un intérprete español-neerlandés, ya que éste ha sido el idioma elegido por los acusados para la instrucción del caso, en detrimento del francés, la otra lengua oficial en Bruselas.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesaria para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su decisión varios días hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes.

Bélgica pregunta a España por sus cárceles

Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza, aunque fuentes del entorno del ex presidente catalán han descartado a Europa Press que su intención sea pedir un aplazamiento, salvo que la Fiscalía bruselense presente datos que “requieran su estudio”.

La Fiscalía de Bruselas, que defenderá en la sala si las euroórdenes dictadas se ajustan a derecho y recomendará su ejecución o no, ha pedido a la Audiencia Nacional información “adicional y exhaustiva” de la “situación penitenciaria” en las cárceles españolas, según han confirmado a Europa Press diversas fuentes consultadas.

Se trata de un escrito en el que se interroga a las autoridades españolas sobre las “condiciones de encarcelamiento” en las prisiones del país, sobre el “tipo de tribunal” que juzgaría a los cinco acusados en España y sobre el “procedimiento judicial español”.

Su abogado alegará que es un caso político

La defensa de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín sostendrá ante el juez que “sin duda se trata de un caso político” y que las euroórdenes firmadas por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela están “muy mal formuladas”, han explicado a Europa Press fuentes cercanas.

También pondrá en duda que todos los cargos que se les imputa en España –rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación– cumplan con el principio de “doble imposición”, según el cual el delito en España tenga una correspondencia en el ordenamiento jurídico belga.

Y cuestionarán que ninguno de ellos “encaje” en la definición de “corrupción” que la jueza Lamela marcó en las euroórdenes en el listado de 32 delitos por los que un Estado miembro debe extraditar de forma automática a un reclamado por otro país de la Unión Europea.

Parte del equipo de abogados belga de los cinco, los letrados Michelle Hirsch y Christophe Marchand, adelantaron en declaraciones a los diarios Le Soir y Le Monde que denunciarán ante el juez que Carles Puigdemont y sus ex consejeros son objeto de una petición de entrega “política y abusiva”.