Romeva aprovecha la cárcel para ponerse en forma: ‘footing’ junto a otro reo y gimnasio

Raül Romeva, ex consejero de Asuntos Exteriores de Cataluña, está aprovechando sus días en la prisión de Estremera para ponerse en forma. Junto a otro reo, las horas de patio las suele pasar haciendo ‘footing’ o en el gimnasio con las máquinas. Ninguno de los golpistas encarcelados está apuntado a ningún curso, y la mayoría, entre ellos Romeva mientras no está ejercitándose, pasa las horas leyendo cartas.

“Lo están llevando con una discreción absoluta”, explican fuentes penitenciaras sobre la estancia de los ex consejeros de Carles Puigdemont, que inciden en que “tampoco coinciden en los patios” y “no tienen posibilidad de verse”, aunque “todos están muy tranquilos”.

“No tienen puestas ni esteladas ni nada, aunque no estarían permitidas al no ser constitucionales”, señalan en Estremera, desde donde recuerdan que “al principio hubo algún problemilla con gente que les gritaba ¡viva España!, pero ya está todo normal. No hay ningún conflicto”.

El centro penitenciario de Estremera es uno de los más modernos en Europa. La rutina da comienzo a las 08.00 horas. Tras el aseo y el desayuno, comienzan diferentes actividades lúdicas y de esparcimiento, con acceso a clases de spinning y otros deportes en el polideportivo, biblioteca, actividades culturales, cursos de inglés, participación en la propia vida y gestión del módulo.

A las 14.00 horas se sirve la comida. Después de comer y reposar, alrededor de las 16.30 horas los internos salen al patio, donde pueden disfrutar de caminatas al aire libre, hacer deporte y comunicarse con el resto de presos del mismo módulo, franja que se prolonga durante varias horas. La cena se sirve a las 20.00 horas, tras la cual los internos vuelven a su celda.

Estas fuentes destacan su integración en la “rutina habitual” en los módulos a los que han sido asignados tras ordenar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el ingreso provisional sin fianza.

Romeva y el resto de exmiembros del Govern disponen de asistencia médica inmediata 24 horas en caso de ser necesaria. Se les han asignado celdas de unos 12 metros cuadrados aproximadamente, compartida cada una por dos miembros del Govern de Carles Puigdemont. Disponen de espacios comunes para actividades culturales, acceso a biblioteca y pueden mantener diez comunicaciones telefónicas a la semana.