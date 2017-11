Girauta responde a De Gispert: “¿Por qué no te vas tú a la m, supremacista repugnante?”

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha mandado “a la m” a la ex presidenta del Parlament Nuria de Gispert por enviar a la dirigente del partido naranja Inés Arrimadas a abandonar Cataluña y “volverse a Cádiz”.

La democristiana Nuria de Gispert, que formó parte de la Unió Democràtica (UDC) de Josep Antoni Duran y que después se integró en la escisión independentista de Demòcrates, ha respondido a una entrevista de de Inés Arrimadas mandándola de vuelta a su Jerez natal: “¿Por qué no se vuelves a Cádiz?”, ha escrito en Twitter desde su cuenta personal.

Doncs, perquè no tornes a Cádiz? — Núria de Gispert. (@nuriadgc) November 16, 2017

Una declaraciones de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido el detonante para que Núria de Gispert, ex presidenta del Parlamento catalán, exhiba de nuevo su carácter xenófobo en la red social de Twitter.

Durante su visita a una feria de SmartCities en Hospitalet de Llobregat, Arrimadas ha afirmado este jueves que “Cataluña no se pude permitir cuatro años más de procés”. De Gispert ha saltado rápido sobre la líder ‘naranja’: “¿Entonces, por que no vuelves a Cádiz?”, le ha respondido en Twitter.

¿Por qué no te vas tú a la m, supremacista repugnante? https://t.co/wZGyI0l3xR — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) November 16, 2017

El mensaje ha irritado a los seguidores de Ciudadanos y Girauta ha respondido en la misma red social tachando de “supremacista repugnante” a la ex presidenta del Parlament. “¿Por qué no te vas tú a la m, supremacista repugnante?”, ha replicado.

La propia Arrimadas ha contestado a De Gispert también en Twitter: “La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas”.

La ex presidenta del Parlament me quiere echar de Cataluña por mis ideas. Otra muestra del nacionalismo excluyente. El 21D tenemos la oportunidad de ganarles y gobernar de otra manera para que en Cataluña no se vuelva a señalar a nadie por su origen o sus ideas #Votarem pic.twitter.com/HYxLIa6YG7 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 16, 2017

Como ex presidenta del Parlamento catalán, De Gispert cobra una pensión vitalicia a costa del presupuesto de la Generalitat.