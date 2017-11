Las campañas de recaudación para lo que los golpistas denominan “presos políticos” se han colado en las comisarías de los Mossos d’Esquadra. La Policía Nacional ha detectado rutas de captación de dinero entre los propios agentes de la policía autonómica. Es más, algunas de esas campañas de captación se han desarrollado dentro de las propias comisarías, según fuentes de la Policía Nacional.

Se trata de las campañas de recaudación de fondos que tienen abiertas distintas organizaciones y partidos con el fin de pagar las multas, responsabilidades civiles y penales e, incluso, el desplazamiento de familiares y demás gastos que tenga que asumir el entorno de los golpistas que están en prisión preventiva por los delitos de rebelíon, sedición y malversación.

Esas campañas han sido lanzadas, entre otros, por la Asamblea Nacional Catalana. Esta organización no sólo pretende obtener dinero para ayudar al pago de los abogados y demás costes de su presidente encarcelado por la Justicia, Jordi Sánchez, sino que pretende obtener fondos para realizar la misma contribución al entorno del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de los ex altos cargos como Oriol Junqueras y el resto de ex consejeros.

Esta campaña en concreto, la de la Asamblea Nacional Catalana, es la que más penetración está teniendo y es la que de forma mayoritaria se ha colado en las rutas de algunas comisarías de policía autonómica y de algunos de los mossos. En los papeles detectados por los policías nacionales se puede ver la lista de nombres a los que se pretende ayudar económicamente. Entre ellos figura también el propio Artur Mas. Junto a él figuran Ortega, Rigau u Homs. Y aparece una cifra: 5,12 millones, importe que hace alusión directa a la recaudación de fondos para ayudar a pagar las exigencias del Tribunal de Cuentas por los gastos del referéndum del 9-N.

Fuentes policiales apuntan que “rutas de captación de fondos similares también se han detectado con los actuales imputados por el 1-O”. Rutas que incluyen los nuevos nombres de los golpistas y que se captan con el mismo y supuesto fin: ayudar a mantener vivo el desafío inconstitucional.

El nombre genérico dado por los separatistas a todas estas partidas es el “Caixa Solidaritat”. Una práctica “especialmente grave para cualquier ciudadano, pero ni hablar ya de que, encima, aparezca moviéndose entre agentes de la policía autonómica”, añade la misma fuente.