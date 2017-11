Artur Mas dice que los separatistas no se rinden: “Seguimos dando la batalla”

OKDIARIO ha estado presente en el coloquio organizado en Madrid por el Club Siglo XXI y protagonizado por el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Preguntado por CiudadanOK sobre sus declaraciones en las que afirmaba que los bancos no se irían de Cataluña si se proclamaba la independencia, y tras el abandono de la región de las más importantes entidades financieras y más de 2.000 empresas, Mas asegura ahora que “no dije exactamente eso” y que los separatistas “siguen en la batalla”.

En la charla también ha estado presente el ex embajador de España ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Inocencio Arias, para quien “lo de que los bancos no se irían lo decía él (Mas) para convencer a la gente”, ya que considera que el ex president “no es tonto”. Para Arias, Mas es “parcialmente responsable y no en pequeña parte” de los malos datos económicos que se están produciendo en Cataluña.

Mas dice que no se rinden

El periodista Cake Minuesa ha podido preguntar a Mas si los separatistas se sienten decepcionados por las consecuencias de la DUI, a lo que el que fuera presidente del Gobierno de la Generalitat responde que “todavía no, todavía estamos dando la batalla”.

Sin embargo, interrogado acerca de si la manera correcta de salir de un callejón sin salida como el que viven los secesionistas en Cataluña es dando marcha atrás, Artur Mas se ha negado a responder.

El ex presidente valenciano Alberto Fabra, del PP, también presente en el acto, no ha dudado en afirmar ante las cámaras de OKDIARIO que los separatistas sabían lo que iba a pasar tras el desafío al Estado: “Eran conscientes, lo que pasa es que esto es un gran engaño, ellos sabrán por qué”.

Y recuerda que “durante todo este proceso sufren los catalanes, que son los que están padeciendo toda esta situación”.