Javier Maroto: “¿Junts per Catalunya? Ni están juntos ni defienden Cataluña”

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha ironizado este martes con la fórmula escogida por el ex president catalán Carles Puigdemont y su formación, el PDeCAT, para concurrir a las elecciones del próximo 21 de diciembre y que llevará por nombre ‘Junts per Catalunya’, sobre lo cual ha señalado que “ni están juntos, ni defienden Cataluña”.

Instantes antes de apadrinar un acto de Nuevas Generaciones en Valladolid, Maroto ha acusado a los líderes independentistas de “engañar”, tanto a sus propios seguidores como a la totalidad de los catalanes y al resto de españoles. “Hoy dicen que no estaban preparados para la independencia y que hay otras vías, lo cual deja de manifiesto que se ha estado engañando”, ha aseverado.

En este sentido, el dirigente ‘popular’ ha situado el anuncio de candidatura de ‘Junts per Catalunya’ como “la última tomadura de pelo” de Carles Puigdemont y los suyos.

Frente a esta actuación, Maroto ha ensalzado la “nueva y fresca” forma de hacer política que representan iniciativas como la que le ha llevado este martes a Valladolid, la Ruta Social Joven de Nuevas Generaciones, de la cual ha invitado a aprender a los separatistas.

“Salir a la calle y dar un paso adelante para que todas las opiniones cuenten es la única vía de avanzar en política. Escuchar a la ciudadanía ya no es una opción, es una obligación, quien no lo comprenda, no entiende nada”, ha sentenciado Maroto, quien ha felicitado a Nuevas Generaciones y a su presidente nacional, Diego Gago, por “poner las personas antes que las siglas”.

Así, Javier Maroto ha planteado que si políticos como Puigdemont o como el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras “hubieran hecho como Gago” la situación actual sería distinta. “Hoy no estaría donde estamos”, ha apuntado.

“Compromiso de NNGG”

Por su parte, Diego Gago ha incluido esta Ruta Social Joven dentro del “compromiso” de Nuevas Generaciones “con la sociedad”, para lo cual se abordarán temas como “educación, vivienda, cultura o deporte” y se buscará “conocer cuáles son las necesidades e inquietudes de los jóvenes”.

Tras señalar que esta campaña nace “a imagen y semejanza” de la Ruta Social puesta en marcha por el PP y coordinada precisamente por Javier Maroto, el presidente de Nuevas Generaciones ha advertido de que no será “complaciente” con el partido, sino “exigente”, aunque “desde el reconocimiento” con los logros del actual Gobierno en materia social.