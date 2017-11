La juez Carmen Lamela ha emplazado este martes a las partes personadas en la causa que abrió en relación al proceso independentista a que expongan ante el Supremo —que investiga a los miembros del Parlament por la declaración de independencia (DUI)— si desean que se acumulen todas ellas en un único procedimiento.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional se ha dirigido con este propósito a todas las partes —Fiscalía y defensas—, a petición del juez del Supremo Pablo Llanera, que ha requerido la opinión de los afectados antes de decidir si reclama a Lamela la causa que ella tramita, han informado fuentes jurídicas.

Llanera ha dado además un plazo de cinco días a la juez para que informe sobre los aspectos procesales de esta causa, dividida en dos piezas, como paso a previo a decidir si el alto tribunal asume finalmente todas estas investigaciones, incluida la que reclamó la semana pasada al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los demás miembros de la Mesa.

Lamela abrió en un primer momento una causa por sedición contra el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el 16 de octubre.

Más adelante, la juez admitió a trámite la querella que interpuso la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros 13 miembros de su Govern, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, quien ingresó en prisión incondicional el día 2 junto a otros siete ex consejeros, mientras que otro, Santi Vila, quedó en libertad bajo fianza y el resto huyó a Bélgica.

Al admitir la querella de la Fiscalía, Lamela decidió abrir una pieza separada “para procurar exclusivamente un correcto manejo y tramitación de la causa, con la ventaja que ello supone”, tal y como ha expuesto este martes la juez en el auto en el que rechaza los recursos contra esa admisión a trámite de la querella del Ministerio Público.

Según el auto, existe una clara conexión entre el primer procedimiento que tramitó por sedición y el que luego abrió por rebelión, ya que lo que “se ha venido manteniendo desde el inicio de las actuaciones es que los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista”.