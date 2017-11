El PSC dice que “Colau ha estado más pendiente de los independentistas que de los ciudadanos barceloneses”

Jaume Collboni, presidente del PSC en Barcelona, ha comparecido ante los medios para explicar la posición de su partido y las consecuencias de la decisión de la alcaldesa Ada Colau de romper el pacto de gobierno. “La señora Colau ha estado más pendiente de lo que opinan los independentistas que de lo que quieren los ciudadanos de Barcelona”, ha sentenciado.

En rueda de prensa, ha reconocido que “siguen existiendo contactos” entre ambos y que “el PSC se siente orgulloso de lo que ha hecho hasta el momento”.

Ha criticado duramente la decisión de Colau porque cree que “la situación es suficientemente complicada” por lo que “son tiempos de construir y superar las diferencias”.

Collboni, ve esperanza en que en la votación que ha provocado esta ruptura “el 45% han votado que querían continuar fieles a los pactos”. Defiende que “cada organización es soberana para sus procedimientos” pero que esto traerá graves consecuencias y acusa a Colau de lanzar “una pregunta teledirigida”.

El socialista opina que Colau ha traicionado su misión de gobernar en Barcelona porque se ha dejado llevar por asuntos de carácter “nacional”: “No se puede supeditar el gobierno municipal al nacional”, ha concluido.

“No soy independentista pero no reconozco al PSC”

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterado este lunes que no es independentista y que la ruptura con el PSC, votada por las bases de su formación Barcelona en Comú, “tiene que ver con la democracia”.

En declaraciones a RAC1, Colau ha respondido a Miquel Iceta, que la ha acusado de independentista, que la ruptura del pacto municipal no significa que “he elegido independencia, no soy independentista y he sido muy crítica con la DUI”.

La ruptura “tiene que ver con la democracia y con la tristeza por la aplicación del 155, un hecho insólito y terrible que el PSC no ha condenado, sino que ha construido”, ha añadido.