Iceta sobre Colau: “Entre Barcelona e independencia, escoge independencia”

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha cargado este domingo contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por romper el pacto municipal con los socialistas en la ciudad, ya que “entre Barcelona y la independencia ha escogido la independencia”, y ha dicho que no podrá “mirar igual” a los comunes.

La militancia de Barcelona en Comú ha votado a favor de romper el pacto de gobierno que mantenía con el PSC en Barcelona por el apoyo de los socialistas catalanes a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con lo que la formación que lidera Ada Colau gobernará ahora en solitario.

En la presentación de la lista electoral del PSC para el 21D, Iceta ha encajado “con tristeza” esta decisión y ha arremetido contra Colau: “Me ha sabido muy mal que en todo este proceso no hayamos oído la voz de la alcaldesa diciendo su opinión, si valía la pena mantener o no el pacto. Se ha querido esconder su opinión. Quizá es la alcaldesa pero no la líder que Barcelona necesita”.

Iceta ha afirmado que la dirección de los comunes no es “de fiar” porque selló un pacto municipal con el PSC de Barcelona que “decía de manera explícita que quedaban fuera de las cuestiones acordadas aquellas que no tuviesen que ver estrictamente con el gobierno de la ciudad”.

Colau, ha protestado Iceta, “entre la inestabilidad y la estabilidad ha escogido inestabilidad, entre un gobierno de izquierdas y plegarse a las exigencias de Xavier Trias y Alfred Bosch ha escogido lo segundo”. “A partir de hoy nosotros no podremos mirar igual a la gente de los comunes”, ha advertido.