Albiol agradece a Rajoy el 155 y promete sacar a Cataluña de la “decadencia”

El candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ha “agradecido” este domingo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que haya aplicado el artículo 155 de la Constitución y cesara a Carles Puigdemont, y se ha comprometido a sacar a Cataluña de la “decadencia” tras el 21D.

Rajoy ha clausurado en Barcelona ante más de 1.300 personas el acto de presentación de Xavier García Albiol como candidato a la Presidencia de la Generalitat, así como del resto de la candidatura del PPC para las elecciones del 21 de diciembre.

Albiol ha iniciado su intervención refiriéndose al presidente del Gobierno: “Quiero agradecerte que hayas aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que hayas cesado a Puigdemont, Junqueras y todo su gobierno y que hayas cerrado las embajadas y los chiringuitos repartidos por todo el mundo para dar pesebre a los independentistas“, ha dicho entre una gran ovación del público.

El líder del PPC ha advertido de que las elecciones del 21D deben servir para “pasar página del que ha sido el momento más decadente de los últimos 50 años de las instituciones catalanas y no se puede desaprovechar esa oportunidad”, para evitar que el independentismo siga llevando a la “ruina y al fracaso” a Cataluña.

Si llega a ser presidente, Albiol apostará por una Generalitat que “haga carreteras y no piquetes, que cuide la educación y no la manipule, que cuide a sus mayores y no desvíe dinero a celebrar un referéndum ilegal, que cree empleo y no convoque huelgas políticas, y que no tache de fascistas a los que pensamos distinto”.

Convencido de que el PP “hará historia y lo logrará”, ha negado que las elecciones de diciembre sean un “plebiscito”, pero ha admitido que “no serán unas autonómicas más” y está en juego “el futuro de nuestros hijos y de cada uno de nosotros”.

“El 21 se elegirá entre que regrese Puigdemont o que regrese el grupo Planeta. Entre que siga mandando la CUP o vuelva Bimbo. Entre que regrese Forcadell o la gala de losa premios Onda. Entre la revolución, cortes de carreteras o piedras en las vías del tren que representa el independentismo, o el progreso, creación de empleo o futuro que representa el PP”, ha sentenciado.