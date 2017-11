El mosso de vacaciones que protege a Puigdemont en Bruselas fue guardaespaldas de jugadores del Barça

Quien acompaña y escolta a Carles Puigdemont en Bruselas es un sargento de los Mossos d’Esquadra que se encuentra de vacaciones. Según fuentes del cuerpo autonómico, durante los últimos meses ya se encontraba protegiendo a altos cargos de la Generalitat, sin embargo, el hecho de seguir ejerciendo sus funciones en periodo vacacional podría acarrearle más de un problema. Para más inri, el hombre no es nada precavido, toda vez que suele ir con un ‘pin’ del cuerpo autonómico en su chaqueta.

El polémico mosso que acompaña al ex presidente de la Generalitat fue escolta de Xavier Martorell -ex director general de los Mossos d’Esquadra que intentó crear un CNI catalán-, quien se lo llevó al FC Barcelona a escoltar jugadores del equipo cuando a Martorell le contrató el club como director de Seguridad. Sin embargo, cuando el ex director general de Mossos salió del equipo azulgrana, el club decidió prescindir de los servicios del ahora ‘guardaespaldas’ de Puigdemont en Bruselas. Fue entonces cuando volvió al cuerpo autonómico de la policía catalana de su excedencia.

Fuentes de los Mossos han asegurado a OKDIARIO que la División de Asuntos Internos (DAI) del cuerpo le está buscando, pero este periódico no ha logrado saber exáctamente el porqué. “En el Barcelona cobraba muchísimo más que lo que cobra como mosso”, señalan fuentes de la policía autonómica.

Martorell, la persona que colocó al guardaespaldas de Puigdemont en Bélgica, fue director general de los Mossos d’Esquadra y más tarde concejal de Seguridad Ciudadana en Sant Cugat del Vallès. Además, fue nombrado director de Seguridad del FC Barcelona, momento en el que se llevó al ahora protector del ex presidente de la Generalitat en tierras belgas.

Una vez llegó al equipo azulgrana, comenzó a trabajar con la agencia Método 3, que según El Confidencial realizó polémicos “informes políticos” que nada tenían que ver con el Barcelona, pero que fueron sufragados con dinero del club, motivo por el cual fue imputado por el juez en 2014.

Una vez Joan Laporta terminó su mandato como presidente del Barcelona, Martorell salió del club para ser director general de Análisis y Prospectiva en la Ejecutiva de Artur Mas, un área que dependía de Presidencia. Y fue entonces cuando el ahora guardaespaldas belga de Puigdemont volvió al cuerpo autonómico de la policía.

En el segundo Gobierno de Artur Mas, Martorell dejó la Presidencia y fue nombrado director general de Prisiones, de donde salió poco después ante la avalancha de acusaciones en su contra.