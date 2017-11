Tras la elusión de la prisión por parte de Carme Forcadell, la discusión se vuelve hacia Oriol Junqueras y el resto de ex consejeros en prisión preventiva incondicional . El Tribunal Supremo debate ya internamente si las prisiones incondicionales decretadas para todo ellos tienen cabida en el tratamiento habitual del Alto Tribunal. Y es que, dentro del propio tribunal, hay sectores que consideran que este tipo de tratamiento preventivo no es habitual en el Supremo.

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO han reconocido que el Tribunal Supremo no cuenta con un historial de prisión preventiva parecido al aplicado en la Audiencia Nacional y, en especial, al aplicado a petición de la Fiscalía contra los golpistas separatistas. Hay que recordar que todo el grupo del Govern que se presentó a declarar ante la Audiencia Nacional acabó con prisión preventiva incondicional.

“Se trata de un tribunal más garantiste, donde no es habitual inicial una tramitación con esta acumulación de privaciones de libertad incondicionales”, señala una de las fuentes consultadas. Pero, también es verdad que “no ha sido así hasta el momento por la sencilla razón de que los casos que se juzgan en materia política afectan a aforados y no suele llegar nadie acusado de rebelión, sedición y malversación dentro del campo de los aforados“, aclara un fuente del Tribunal Supremo.

El carácter más debatido de estas medidas cautelares es, de hecho, su condición de incondicionalidad. Un nota que algunos destacan que “en la práctica del Supremo suele ser más habitual con fianzas que con esta connotación”.

Pero, sea como sea, lo cierto es que el debate se ha abierto en un momento delicado. Y es que la cercanía de las elecciones catalanas del 21-D ha generado una órbita de tensión que puede influir en las decisiones.

Los mensajes sobre la no conveniencia política de que los miembros del Govern continúen en prisión en el momento de las elecciones han empezado a surgir desde distintos partidos. Los separatistas porque han hecho suyo el mensaje de libertad para lo que denominan “presos políticos”. Desde el PSOE porque, según afirman, no creen “que ayude a eliminar tensión”. E, incluso, desde el PP, que internamente también ha afirmado que “no nos ayuda” porque puede elevar la movilización y “el voto separatista en las elecciones del 21-D”.

Fuentes judiciales señalan que la discusión sobre la situación y el mantenimiento o no de las prisiones preventivas incondicionales se mantendrá a partir de ahora. “Especialmente porque, si Forcadell era parte medular del golpe, tal y como ha afirmado ya también el juez del Supremo Llanera, y ella ha conseguido eludir la prisión preventiva con una fianza de 150.000 euros, la lógica para mantener en incondicional a Junqueras y el resto de los protagonistas modulares es más complicada de mantener“.