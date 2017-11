La presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, no ha querido hablar con los periodistas a su salida de la prisión de Alcalá-Meco, que ha abandonado en su coche oficial, pero sí ha tuiteado aquello que quería decir tras quedar en libertad:

“Volvemos a casa. Con la conciencia tranquila de haber actuado correctamente: garantizando la libertad de expresión en la sede de la soberanía nacional. Vuestro cariño y solidaridad nos hace más fuertes, más libres y más dignos. Agradecimiento infinito. Sin palabras. A los que están privados de libertad. No os olvidamos, os queremos libres, de vuelta a casa con vuestras familias. Estamos con vosotros”.

Als qui encara esteu privats de llibertat. No us oblidem, us volem lliures, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies. Estem amb vosaltres.

— Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de noviembre de 2017