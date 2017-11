La portavoz de los alcaldes independentistas no desmiente el uso de dinero público para viajar a Bruselas

La portavoz de ‘Municipios por la independencia’, es decir, de los alcaldes independentistas que acudieron a Bruselas en un vuelo fletado pagado en parte con dinero público, no ha sido capaz de desmentir el uso de fondos de Ayuntamientos para financiar dicho viaje.

Este periódico ha llamado de nuevo a la portavoz para ver cómo se defendían de las declaraciones de los propios alcaldes en las que reconocían haberse usado dinero de las arcas públicas para costear el viaje de apoyo a Carles Puigdemont y sus cuatro ex consejeros.

OKDIARIO comienza la llamada preguntando si podría aclarar la confusión existente respecto a la financiación de dicho viaje. “Confusión tampoco hay”, explica la portavoz, que continúa diciendo que “cada alcalde se ha pagado el viaje de su bolsillo”.

“Cada alcalde es responsable de su billete”.

Cuando nos cuestiona por la confusión que decimos, le explicamos que OKDIARIO está presente en Bruselas y que ha hablado con varios alcaldes que reconocieron que la invitación pasaba por costearse el vuelo, o bien de su bolsillo, o bien de las arcas municipales. Momento en el que cambia la versión: “Yo te digo cómo hemos financiado el viaje, es decir, cada alcalde se ha hecho responsable de su billete de avión”. “¿De qué manera se lo ha pagado? Pues tendrás que llamar a todos los alcaldes”, continúa diciendo la portavoz de los mismos.

“Nosotros organizamos el acto y cada alcalde ha pagado la parte que le tocaba, ¿cómo ha hecho cada alcalde? Eso ya no puedo decírtelo”, explica la mujer, que insiste en que “cada alcalde es responsable de su billete”.

Clases de periodismo a los medios españoles

“Lo único que os interesa a los medios españoles, no a los internacionales, es cómo se ha financiado este viaje y me parece de un mal gusto… Porque nadie, ni de OKDIARIO, me ha preguntado qué se ha hecho. Nadie. Sólo estáis preocupados de cómo se financiaba. A mí me daría vergüenza”, espeta la portavoz de los alcaldes independentistas.

“¿Qué te daría vergüenza?”, le preguntamos. “Pedir esto todo el día”, contesta. “¿Habéis hecho algún reportaje de lo que hemos hecho en Bruselas?”, nos cuestiona desafiante. “Por supuesto”, le respondemos. De hecho, no hemos hecho ni uno, ni dos, ni tres crónicas, sino más de cinco.

Tras confirmarle que sí se han publicado varios artículos al respecto, visiblemente alterada y desafiante espeta un “me lo voy a mirar”. “De todos modos, no entiendo tanta curiosidad con la financiación, es que no lo entiendo…”, continúa. A lo que le explicamos nuevamente: “Claro, es que primero decís que cada alcalde se lo ha pagado de su bolsillo, y luego los propios alcaldes nos explican que se han podido sacar de partidas del consistorio”. “Pues yo qué quieres que te diga. Nosotros organizamos el viaje, ¿de dónde sacó el dinero? Pues no sé si de su hucha o de… Es que yo no lo sé“, continúa exponiendo.