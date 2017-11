El ex conseller y exlíder de Unió Ramon Espadaler, quien será el número tres en la lista del PSC para las elecciones del 21-D, ha defendido la alianza de su partido, Units per Avançar, con el PSC de Miquel Iceta como una vía para ampliar el “espacio catalanista” y de diálogo, en una situación “excepcional”.

En declaraciones a TV3, Espadaler ha reivindicado el acuerdo sellado este miércoles entre el PSC y Units per Avançar para que dirigentes de la formación heredera de la extinta Unió se integren en la lista del PSC, como es el caso de él como número tres del PSC por Barcelona o la ex portavoz de Unió Montserrat Surroca como número dos por Girona.

“Es una colaboración entre diferentes. Tenemos diferencias, no las escondemos. Pero nos unen más muchos aspectos que nos preocupan, para frenar la fractura social desde el diálogo y el acuerdo y para ensanchar el espacio central y catalanista”, ha señalado Espadaler.

Aunque ha reconocido que “a alguien le costará entender” este acuerdo, ha invitado a esas personas a que “analicen adónde nos lleva acentuar la tensión tanto desde el inmovilismo de unos, como desde la propuesta de otros que nadie ha entendido en Europa”.

“Nuestra apuesta para normalizar la situación no es continuar por los extremos, sino ensanchar el espacio de centralidad y catalanismo“, ha subrayado, mostrando su preocupación por la “fractura social” actual, la situación económica con “huida de bancos” y unas instituciones catalanas que están “con la piel en los huesos”.

Una alianza que, ha dejado claro, es para “esta legislatura y este momento”, y ha recordado que él no es “propietario” de los 104.000 votos que recibió como candidato de Unió en las elecciones de 2015, pero “a esa gente les diré que mi opción es Iceta. No es una decisión personal, es una apuesta colectiva de Units per Avançar”.

“En momentos de complejidad”, ha aseverado, “hacen falta políticos capaces de gestionar la complejidad. Quiero invitar a esta gente que no son socialistas a ver en Iceta a alguien capaz de conducir caminos de diálogo y cambio profundo”.

Ha admitido que como ex conseller le “duele profundamente, tanto personal como políticamente”, la situación del ex president Carles Puigdemont y los ex consellers; y ha defendido al ex mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, al que él nombró como conseller de Interior por ser un “policía íntegro”, como también el trabajo de los Mossos, que intentaron “jugar limpio y asumir las propias responsabilidades” durante la jornada del 1 de octubre.