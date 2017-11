Una mujer se cuela con la bandera de España en el aquelarre independentista: “Vengo a decirle a Puigdemont que no venga aquí con sus problemas”

En la fiesta que Carles Puigdemont, sus cuatro ex cosejeros fugitivos y los 187 alcaldes han celebrado en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas se ha colado una mujer con la bandera de España que preguntaba insistentemente por Puigdemont: “¿Dónde está ese ‘tiparraco’?”.

Independentistas ataviados con esteladas no dejaban de molestar a una mujer que, aunque vestía su rojigualda, no había abierto la boca hasta ser preguntada por OKDIARIO. “Eres una provocadora”, “se te cae la corona de la bandera” o “eres una fascista”, eran algunas de las cosas que le espetaban.

Eso sí, una vez le hemos preguntado, y tras el alboroto que le había ido calentando a lo largo del aquelarre independentista, la mujer se ha lanzado a las bravas. “¿Por qué has venido aquí?”, le hemos cuestionado. “¿Dónde está el tiparraco ese (Puigdemont)? Vengo para decirle que no tiene porque venir a Bélgica con sus problemas. Esto es un problema de España, no de Bélgica”, explicaba.

“Puigdemont quiere internacionalizar el asunto independentista”, afirmaba; a lo que le decíamos que parecía haberlo conseguido, toda vez que, justo detrás de nosotros se desplegaba una gran pancartada sujetada por unos cuantos flamencos belgas, en la que pedían la independencia de Cataluña. “Hace sesenta años que vivo aquí, así que a los Flamencos les conozco ya de sobra. Aquí tienen el mismo problema, a cuenta de ellos”, explicaba la mujer.

“Cuando aquí hay manifestaciones por la unidad de Bélgica yo voy, porque yo quiero la unidad de España como quiero la unidad de Bélgica”, insistía la valiente constitucionalista que, a sus más de 65 años, no ha dudado en ‘colarse’ en la fiesta de Puigdemont para reivindicar su españolidad.

En aquella pancarta independentista traída por flamencos había, además de una estelada, una ikurriña. “Yo soy de Bilbao, del País Vasco, y cuando veo ahí la Ikurriña… Antes de marcharme se lo voy a decir. Que no mezcle la Ikurriña con todos esos problemas”, concluía una mujer que, por supuesto, no dudó, antes de irse, en decirles ‘cuatro cosas’ a aquellos que portaban la pancarta. Lamentablemente, quien escribe estas líneas no sabe flamenco para saber qué es lo que les dijo.