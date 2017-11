El ex alcalde de Barcelona Xavier Trias disolvió la sociedad en las Islas Vírgenes destapada por laSexta cuando la UDEF puso el foco sobre su patrimonio y fondos fuera de España. El ahora portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal decidió el cierre en noviembre de 2013, apenas unos días después de pagar la renovación actual, una vez tuvo conocimiento de que la Policía Nacional investigaba a distintos dirigentes de CDC, entre los que se encontraba.

OKDIARIO adelantó este lunes que la Agencia Tributaria va a actuar al considerar que la información aparecida, sumada a la ya sabida tiempo atrás en relación con sus cuentas en Suiza, es suficiente para abrir pesquisas de oficio. Cabe recordar que la reforma del Código Penal ha permitido la investigación durante 10 años para los delitos fiscales de especial gravedad (los que superan los 600.000 euros).

Fuentes de la Inspección Tributaria confirman que el primer paso en esta investigación será cerciorarse de si el político se ha acogido o no al sistema de regularización fiscal que se abrió en base a la amnistía fiscal.

Los técnicos de Hacienda no quieren que Trias pueda librarse de la sanción por la demora en la apertura de las actuaciones inspectoras, por lo que tramitarán este caso como urgente.

Las cuentas de Trias

La información de laSexta detalla los fondos manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos, además, habrían estado manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trias.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003).

Hay que recordar que El Mundo desveló ya previamente que Xavier Trias ocultó una cuenta en Suiza cuyo saldo alcanzó al menos los 12,9 millones de euros. En concreto, se trataba de la cuenta 7651162-3445.954 abierta en una oficina de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.