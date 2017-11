Tardà fracasa en su boicot navideño: los distribuidores de luces dicen que nadie ha anulado su pedido

La última idea del portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, para pedir la liberación de los presos políticos no ha surtido efecto. OKDIARIO ha hablado con distribuidores catalanes de luces navideñas y afirman que “nadie ha anulado ningún pedido”. Reconocen que “para ellos sería un gran problema” que los ayuntamientos hubiesen seguido las instrucciones de Tardà.

Fins q no els tinguem a casa, governs municipals, si us plau, no instal.leu cap llum de Nadal. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) November 2, 2017

Con este mensaje en su cuenta personal de Twitter, el diputado hacía un llamamiento a los gobiernos municipales a “no encender las luces navideñas” hasta que el ex vicepresidente de a Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros y los líderes de ANC y Òmniun Cultural no saliesen en libertad.

“Al ser una cosa tan estacional, para nosotros sería un golpe muy duro”, aseguran los distribuidores. “La verdad es que no hemos notado nada estos días y todo sigue en marcha”, añade una trabajadora de Ximenez Catalunya Illuminaciones, una de las empresas consultadas.

Los distribuidores de luces trabajan durante todo el año para preparar la campaña navideña. Se encargan de la producción y distribución del alumbrando que luce en las localidades durante apenas dos meses. Para ellos, se trata de un período fundamental en el que sustentan el resto de temporadas.

Las intenciones del portavoz republicano de boicotear la Navidad han quedado chafadas por una ciudadanía que no está dispuesta a permitir que les impidan celebrarla.

Los comercios podrían haber sido uno de los gran perjudicados ya que, según propietarios de negocios en Barcelona, “la gente no hubiese querido venir en esas fechas”. Ciudades y pueblos se hubiesen quedado sin algo tan típico como las luces navideñas que alumbran cada rincón del país durante esa época.

Es cierto que varias fiestas populares se han anulado o pospuesto debido a las circunstancias. En cualquier caso se tratan de fiestas menores que no implican un impacto tan fuerte como el que pretendía llevar a cabo el portavoz de ERC.