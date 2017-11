Los Técnicos de Hacienda no quieren que Xavier Trias pueda librarse de la sanción por la demora en la apertura de las actuaciones inspectoras. OKDIARIO acaba de adelantar la noticia de que el ex alcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias Vidal de Llobatera, va a pasar por el filtro de Hacienda por las informaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales. Pero el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) no quiere que el alto cargo del PDeCAT pueda acogerse al periodo de supuesta declaración voluntaria y, por lo tanto, librarse de la sanción, durante el tiempo en el que duran los trámites de apertura oficial de este tipo de procedimientos de oficio de comprobación tributaria.

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que sobre el importe total que se le detecte a Trias en esas cuentas, el ex alcalde debería abonar cerca de un 50% del total, simplemente por la liquidación fiscal que le hubiese correspondido en su momento más los intereses de demora. Pero, a partir de ahí, empieza el gran salto. Y es que si no se acoge a la declaración supuestamente voluntaria, a ese pago habría que sumar la sanción: de un 150% del importe defraudado. Desde Gestha destacan que para no poder acogerse al periodo de declaración voluntaria se tiene que abrir y comunicar oficialmente la apertura de las actuaciones inspectores o de requerimiento de información. Y que, hasta que es no ocurra oficialmente, Trias podría declarar voluntariamente librándose de la sanción. Por mucho que la noticia haya salido publicada en la prensa.

La gravedad de las informaciones sobre el actual presidente del Comité de Ética del PDeCAT aconsejan esta celeridad en la tramitación, así como en el resto de casos de posible actuación en paraísos fiscales, según Gestha. Y es que Trias ocultó fondos en Suiza a través de una sociedad compartida con sus once hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos. Los técnicos de la Agencia Tributaria consideran que la información aparecida, tanto ahora, como previamente en cuanto a la tenencia de cuentas en Suiza, es suficiente para abrir una investigación de oficio.

La investigación que llevarán a cabo los equipos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda se centrará no solamente en los años actuales y el patrimonio del político en estos momentos, sino también en todo el dinero que pueda estar albergado y cuyo plazo de prescripción aún no se haya cumplido. Y, por supuesto, en las posibles conexiones patrimoniales entre Xavier Trias y sus hermanos.

Una sociedad radicada en la Islas Vírgenes Británicas

La última información polémica sobre Xavier Trias, detalla los fondos manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos, además, habrían estado manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trias.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003).,

Hay que recordar que El Mundo desveló ya previamente que Xavier Trias ocultó una cuenta en Suiza cuyo saldo alcanzó al menos los 12,9 millones de euros. En concreto, se trataba de la cuenta 7651162-3445.954 abierta en una oficina de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.

El origen del dinero del político habría sido la transferencia de estos fondos a Andorra, después de que El Mundo publicara un informe de la Udef que por primera vez desvelaba la existencia de las cuentas suizas de la familia Pujol.