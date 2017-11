El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha conseguido quitarse de encima al líder del partido en Cataluña, Albano-Dante Fachin, que este lunes ha anunciado su dimisión a sabiendas de que su cabeza iba a rodar de todos modos. La despedida de Fachin no ha podido ser más ‘visual’ y contundente, ya que ha roto el carné que le vinculaba a las filas de Iglesias.

La polémica viene de largo y la causa no es otra que la alianza o no con la formación Ada Colau, Catalunya en Comú, decisión a tomar con urgencia desde que el Gobierno, en el uso de sus competencias en virtud del artículo 155 de la Constitución, convocó elecciones autonómicas el 21 de diciembre. Iglesias quiere y Fachin, no. Al final, ha ganado quien suele, que suma una nueva ‘víctima’ a su ya larga lista.

En su primera reacción a la renuncia, en Twitter, el jefe de los morados ha dado su apoyo a Xavier Domènech, propuesto como candidato de la coalición de Colau. A su ya ex compañero sólo ha dedicado una frase que ni siquiera es nueva. Se la ha copiado al asesino Ernesto ‘Che’ Guevara de su carta de despedida de Fidel Castro antes de partir hacia Bolivia, que dice “otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos”.

Te echaré de menos, pero entiendo que otras tierras reclaman el concurso de tus modestos esfuerzos. Me tendrás a tu lado @XavierDomenechs ✊️ — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 5 de noviembre de 2017

Con este mensaje, que pretende ser enigmático pero lo deja todo bien claro, Iglesias vende a los suyos que Fachin acabará de la mano de los independentistas genuinos, como si Podemos en todo este tiempo no hubiera sido un aliado más del golpe de Carles Puigdemont y sus secuaces con su apoyo al referéndum ilegal y su oposición a toda decisión para devolver la normalidad institucional y la legalidad.