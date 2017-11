La líder de C’s en Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho este lunes que respeta la decisión de la justicia belga de dejar en libertad al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y también que el PDeCAT le quiera como candidato a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

“Respeto la Justicia de aquí y de otros países”, ha destacado en declaraciones a los medios tras declarar en la Ciutat de la Justicia por el caso de una internauta que pidió que la violaran y al preguntársele por la decisión del juez belga de dejar en libertad a Puigdemont.

Ha dicho que Cataluña vive ahora una situación “muy lamentable, con ruptura de la convivencia y huída de empresas”, y por ello ve urgente celebrar elecciones y poder abrir una nueva etapa con un Govern que piense en todos los catalanes y no solo en los que son independentistas, ha defendido.

También ha asegurado que los catalanes merecen un Govern que no esté perseguido judicialmente y “que no tenga que salir fuera”, en alusión a la marcha de Puigdemont y varios ex consejeros a Bélgica.

Sobre la candidatura de Puigdemont por el PDeCAT, ha dicho que no quiere valorar las listas de otros partidos y que C’s “tiene los deberes hechos y sale a ganar”: celebró primarias en julio y se proclamó a Arrimadas como candidata.