El ex consejero de Salud de la Generalitat, Toni Comín, huido en Bélgica, ha pedido este lunes que las mismas garantías que le han reconocido a él, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros tres ex consejeros, lo sean a los “compañeros injustamente encarcelados en España”.

En un tuit, ha asegurado: “En libertad sin fianza. Exigimos que las mismas garantías que se nos reconocen a nosotros sean reconocidas también a nuestros compañeros injustamente encarcelados en España. Nuestro pensamiento está con ellas y ellos en todo momento”.

En llibertat sense fiança. Exigim que les mateixes garanties que se'ns reconeixen a nosaltres siguin reconegudes també als nostres companys injustament empresonats a Espanya. El nostre pensament és amb elles i ells tothora. — Toni Comín (@toni_comin) November 6, 2017

También la ex consejera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, huida asimismo en Bruselas ha colgado este lunes, horas después de que la Fiscalía de Bruselas decretara su puesta en libertad con medidas cautelares, un tuit con una fotografía de Bruselas y el mensaje: “Buenos días desde Bruselas. Brussels.be”.

Ambos han publicado estas entradas en sus cuentas oficiales de Twitter después de que el jefe de los huidos, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, presumiera de su condición de hombre libre en la capital belga.

En llibertat i sense fiança. El nostre pensament és per als companys injustament empresonats per un Estat allunyat d la pràctica democràtica — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) November 6, 2017

El instructor que les tocó en suerte les impuso la obligación de permanecer en el país hasta que se resuelvan las órdenes europeas de detención y de comparecer ante un tribunal siempre que sean llamados.

Ahora, simulan que lo que se dictaminó hace unas horas es lo mismo que tiene entre manos la juez Carmen Lamela y se atreven a afirmar cosas como las que han tuiteado este lunes Meritxell Serret o el propio Puigdemont.

Más allá de que su libertad no sea tal, pues está sometido a medidas cautelares, como por ejemplo no poder salir del país —él que presumía de que estaba en Bélgica porque es ciudadano europeo y ha ejercido la libertad de movimientos—, Puigdemont ha tuiteado: “En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática”.