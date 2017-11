El vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont es un “traidor” y le ha culpado de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya decretado riesgo de fuga para sus compañeros de Gobierno para adoptar prisión preventiva.

En declaraciones a ‘Los Desayunos de TVE’, ha insistido en que “lo peor de Puigdemont no es que sea un cobarde” al irse a Bélgica, sino que, al marcharse, haya “traicionado” a los ocho ex consejeros que fueron detenidos en España y que se encuentran en la cárcel por riesgo de fuga.

“El tuit que estoy esperando de Puigdemont es el tuit en el que pida perdón a los ocho consellers que están en la cárcel, por su culpa la juez ha pedido riesgo de fuga cuando se personaron en la AN. Lo peor no es que sea un cobarde, lo peor es que es un traidor con sus compañeros”, ha explicado.

En esta misma línea se ha pronunciado el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press. El dirigente ‘popular’ ha afirmado que Puigdemont es “el único responsable” de que la juez haya pedido prisión preventiva para los excosellers a los que, a su juicio, el ex presidente “ha dejado en la estacada”. “Si no hubiera salido corriendo y huido a Bélgica, no se hubiera decretado”, ha subrayado.

“Tendrá que responder ente la Justicia”

Pons ha señalado que, “aunque Puigdemont está intentando que a él no le pase lo que le ha pasado a sus compañeros”, al final no tendrá “más salida que responder ante los jueces”. Después de que el juez belga le haya puesto en libertad con medidas cautelares, el eurodiputado ha insistido en que este proceso “terminará con su puesta a disposición de la Justicia española”. Además, ha recalcado que el ex líder del Gobierno de Cataluña “ha pedido el asilo” pero “le van a dar puerta”.

Así, ha asegurado que el ex presidente de la Generalitat está recibiendo el mismo trato en Bélgica que recibiría cualquier “prófugo” español, puesto que se trata de un sistema garantista como el de cualquier otro Estado de Europa. Y ha señalado que ningún Gobierno de Europa o institución oficial belga lo ha recibido “ni lo va a recibir”, ya que, según ha comentado, “él va a las cafeterías pero no va a ningún despacho oficial”.

Por su parte, Maroto ha apuntado que Puigdemont sólo tiene el apoyo de “los líderes de derecha extrema”, los que “quieren romper Europa” y, en España, el líder de Podemos, Pablo Iglesias: “Todos los que se quieren cargar Europa ven en Puigdemont el personaje para poder contribuir a ese deseo y darle un golpe a Europa”, ha recalcado.

Y ha cargado contra Puigdemont también por “exagerar” su “victimismo” y “presentarse como un mártir” en su “huida”, a pesar de que es el responsable de “triturar” la convivencia en Cataluña. De hecho, ha vaticinado que, de cara a la campaña electoral de los comicios del 21 de diciembre, va a seguir exacerbando su victimismo porque “es su esencia”.

Ante esa convocatoria electoral, Maroto ha asegurado que “la opción segura” para que las empresas recuperen la confianza en el territorio es la del PP: “El PP es un valor seguro”, ha incidido, haciendo hincapié en la experiencia de Gobierno del partido y de su candidato, Xavier García Albiol.

“Otros candidatos y candidatas tienen mi respeto y credibilidad pero no tienen la experiencia de Gobierno ni la capacidad de haber gestionado recursos”, ha dicho, sin mencionar ningún partido en concreto. Y preguntado si el PP catalán, en el marco de los partidos constitucionalistas, apoyará las lista más votada, Maroto se ha mostrado convencido de que habrá entendimiento para dar “una respuesta unitaria” contra el independentismo.

Ante la posibilidad de que ese “bloque constitucionalista” concurra en coalición, lo ha descartado alegando que el PSC “ya ha dicho que no”. No obstante, ha vuelto a reiterar la voluntad del PP para alcanzar acuerdos.

Asimismo, Pons ha defendido que estas elecciones son “diferentes a cualquier otras” para “volver a gobiernos normales que representen a todos los catalanes” y ha confiado en que estas sirvan para que “la paz vuelva a la sociedad catalana”. “Yo lo que quisiera es que el 22 de diciembre no hubieran ganado ni unos ni otros, que hubiéramos ganado todos. Soy un ingenuo pero creo que Cataluña es una sociedad muy plural, muy rica y muy abierta. Intentaremos empezar a zanjar la división que se ha abierto entre los catalanes”, ha concluido.

“Amenaza de los rusos”

Por otro lado, Pons ha declarado que los rusos, y en concreto “el Gobierno de Putin“, suponen “una grave amenaza” para la Unión Europea porque “están trabajando a favor de la independencia” de Cataluña: “Intentan desestabilizar todo cuanto pueden en la UE y desestabilizar España es desestabilizar Europa”, ha manifestado. Además, ha añadido que “en el Twitter de Puigdemont casi todas las noticias internacionales que retuitea son de medios de comunicación rusos”.

“Las redes rusas fueron decisivas durante el referéndum del Brexit y fueron muy importantes en las elecciones francesas. Esas mismas redes rusas son las que están trabajando ahora mismo en España a favor del independentismo catalán”, ha añadido.