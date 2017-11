Lluís Llach incita a hundir la economía: “Si actuamos sobre la prima de riesgo Europa nos comprenderá”

Cuanto peor, mejor. Esta es la estrategia suicida de los independentistas, que ya han provocado la fuga de más de 2.000 grandes empresas de Cataluña, cuya facturación conjunta supera los 70.000 millones de euros anuales.

El cantautor y diputado de Junts pel Sí Lluís Llach ha publicado un mensaje en el que incita a hundir la economía española, para que la Unión Europea por fin acceda a intervenir en la crisis creada en Cataluña: “Sigo pensando que, mientras no actuemos sobre la prima de riesgo, Europa no nos comprenderá. Manifestémonos sí, pero eligiendo bien los lugares, ¿no?”

Segueixo pensant que, mentre no actuem sobre la prima de risc, Europa no ens "comprendrà".Manifestem-nos, sí, però triant bé els llocs, no?

— Lluís Llach (@lluis_llach) November 4, 2017