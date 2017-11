Las dos ex consejeras que permanecen en prisión preventiva, Meritxell Borràs y Dolors Bassa, “no esperaban ingresar en la cárcel”. Así lo han confirmado fuentes penitenciarias a OKDIARIO que aseguran que ambas mujeres “llevaron poquísima ropa” por lo que “en un par de días tendrán que llevarles más” a Alcala-Meco (Madrid I).

La esperanza no abandonó hasta el último momento a Borràs y Bassa. La decisión de la juez cayó como un jarro de agua fría sobre las ex consejeras que no creían que se iba a proceder a su ingreso en el centro penitenciario. Por esta razón, su equipaje fue mínimo al esperar que únicamente sería un viaje de ida y vuelta a Madrid.

La prisión preventiva a la que están haciendo frente las ha llevado a compartir celda durante su primera noche en prisión. Fue este jueves cuando la juez encargada del caso decretó prisión preventiva para Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa. Santi Vila, que dimitió el pasado día 26 de octubre quedó en prisión bajo fianza. Vila ha salido de la cárcel tras abonar los 50.000€ que se habían establecido como fianza para su puesta en libertad.

Los ex consejeros y el ex vicepresidente de la Generalitat cuenta con un plan especial mientras se encuentren en prisión. Según ha contado OKDIARIO, existe una especial prevención en los funcionarios de prisiones. Ordenanzas de apoyo atentos a cualquier incidente. Selección de todos los internos con los que vayan a compartir celda. Vigilancia adicional para evitar cualquier encontronazo o situación y poder abortarla de inmediato. Se trata del “protocolo de especial protección” que ya ha activado el Gobierno en las prisiones en las que se encuentran el ex vicepresident Oriol Junqueras y el resto de golpistas, presos preventivos acusados de rebelión, sedición y malversación.