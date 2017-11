Los lectores de OKDIARIO opinan sobre la huida de Carles Puigdemont a Bruselas: “Golpista y cobarde”

Más de 300.000 lectores han participado en la encuesta de OKDIARIO sobre la escapada de Carles Puigdemont a Bruselas. Y han opinado claramente en contra de lo que no ha sido una internacionalización del conflicto, ni un ejercicio de denuncia de “lo que está ocurriendo en España”, como dice el ex presidente de la Genralitat. Ha sido una huida en toda regla de la Justicia española, a sabiendas de que se le iba a llamar a declarar como acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación y que muy probablemente acabaría en la cárcel, como ha ocurrido con sus ex compañeros de gabinete.

La respuesta más votada por los internautas ha sido la que ha definido al depuesto líder catalán como un cobarde: “Cuando se hunde el barco, las ratas son las primeras en abandonar”, que se ha llevado una aprobación del 93,6%. Le sigue muy de cerca, a sólo una décima porcentual, otra de las ideas que defienden los lectores de este periódico: “Lo mínimo es dar la cara, y más cuando se lo exiges al pueblo”.

Otros lectores se centran más en las consecuencias que debería afrontar, en su opinión, el ex president: “Cárcel y devolución de lo malgastado hasta que ingrese en prisión, recordemos que por el cargo que ocupaba aunque elegido con el dedo… dedazo, tiene más responsabilidad, así que la haces la pagas”.

Y de regreso a las sensaciones personales, otro de los lectores de OKDIARIO también lo tiene claro: “Ha dado lo peor de una persona, golpista y cobarde”. Esta respuesta tiene un apoyo muy mayoritario también, y alcanza un porcentaje de favorabilidad del 92,5%. Similar al que logra la pregunta que se hace otro de los usuarios, preocupado por el cumplimiento de las leyes: “¿Debe pedirse la extradición de Puigdemont cuando sea imputado?”

No se ha hecho todavía, pero está claro que los lectores del periódico dirigido por Eduardo Inda tienen un sentir mayoritario de que “no se puede hacer más el ridículo”, y de que el independentista que ha guiado a Cataluña hasta este abismo a través de un golpe de Estado debe responder de sus actos, pese a que “pasará a la historia como el presidente demente”.