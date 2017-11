El presidente de Empresaris de Cataluña, Josep Bou, ha explicado este viernes, con motivo de su visita a Palma, que considera que la no comparecencia del ex presidente Carles Puigdemont a declarar ante la Audiencia Nacional “es otro delito más”.

Según ha dicho, “si a un trabajador o a un empresario le cita el juez, debe ir y Puigdemont también”. “Le ha hecho un flaco favor a Cataluña y a sus compañeros porque ha hecho pensar a la jueza [Carmen Lamela] que podía haber riesgo de fuga, ya que les había indicado el camino”, ha dicho.

Bou ha reivindicado que en un Estado de Derecho, “el poder judicial debe ser totalmente independiente en todas sus parcelas”. “Entendemos que la juez dictamina en conciencia y que puede imputar a estos presuntos delincuentes”, ha resaltado.

Por otro lado, ha recordado que las penas de rebelión fueran aprobadas por Convergència i Unió junto al PSOE, mientras que el PP se abstuvo. Así, ha dicho que prisión preventiva también se les ha aplicado a “Correa, Crespo, Granados, Díaz Ferrán y Bárcenas“.

“La justicia debe ser totalmente ciega y justa”, ha remarcado para después añadir que lo ocurrido es que “alguien se ha saltado la legalidad y, además son representantes políticos, que tendrían que ser un ejemplo”.

Por otra parte, Bou ha lamentado las “consecuencias negativas del proceso secesionista”, aunque ha remarcado que ya se encuentra “en un fin de etapa” porque el independentismo “ya no tiene hegemonía”. “Ahora queda reconstruir la democracia, que ha quedado destrozada”, ha dicho.

De esta manera, ha remarcado que “Cataluña debe volver a la normalidad”, donde los mercados se sienten “tranquilos” ya que “el inversor y el mundo de la empresa necesitan seguridad jurídica”.

Así, ha remarcado que un total de 99 empresas se fueron este jueves de Cataluña, día del envío a prisión del Govern de Puigdemont, superando las 2.000 empresas deslocalizadas. “No es criticable, pero desearíamos que no fuera así; al menos Freixenet ya ha anunciado que no se marcha”, ha dicho.