El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ve llegar la Navidad y no tiene ánimo de celebración, especialmente tras el encarcelamiento del depuesto vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò, Dolors Bassa y Santi Vila -ya en libertad tras abonar la fianza de 50.000 euros-.

El dirigente quiere privar de la iluminación propia de estas fechas a los catalanes en solidaridad con los presos -imputados por rebeldía, sedición y malversación– y hasta que regresen a casa. Sí podrá verla en Madrid, donde conserva el escaño –y el sueldo– pese a haberse tragado y vender la independencia.

Fins q no els tinguem a casa, governs municipals, si us plau, no instal.leu cap llum de Nadal. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 2 de noviembre de 2017

Así, a través de su cuenta en Twitter, ha hecho un llamamiento a los gobiernos municipales para que ni se molesten en instalar las bombillas. Los usuarios de esta red social no han tardado en responder la propuesta, preguntándole principalmente qué culpa tienen los comercios o los niños de que unos políticos hayan perpetrado un -estéril- golpe de Estado.

Jajajaja! Vinga ara no celebraré nadal pq tu no vols! Q us esperaveu? Tan parlar del govern espanyol i no pensaveu q passaria això? De debò? — Comentarista❤ SARA (@Comentaristade7) 2 de noviembre de 2017

Lo propones porque el caganer no está ? pic.twitter.com/G9s86oPtKs — Luis Del Aguila (@ludelag) 2 de noviembre de 2017

30 años sin luces de navidad — Alfonso (@ammsince1977) 2 de noviembre de 2017

Eso, carguémonos el pequeño comercio en la campaña de Navidad. Que aún no lo hemos jodido lo suficiente estos meses. Winter is coming, — Disidente (@_OctavoPasajero) 2 de noviembre de 2017

Hasta que no dejéis el escaño de Madrid haremos lo que nos dé la gana.

I soc català. Dels bons no com tu. — edu ‏ﻥ (@ECastn) 2 de noviembre de 2017