El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha pedido este viernes suspender la consulta “impuesta” desde la dirección estatal del Podemos que pide a los inscritos en Cataluña decidir si se presentan a las elecciones en coalición con CatComú, el partido impulsado por Ada Colau y Xavier Domèmech.

En una entrevista de Europa Press, ha recordado que el plazo para participar en la consulta termina el martes 7 de noviembre a las 10.00, el día en que acaba el plazo para inscribir coaliciones, por lo que ve “una consulta cerco” para impedir a Podem hablar con otras formaciones que no sean CatComú.

“Tal y como Pablo Iglesias ha planteado la consulta ahora mismo Podem y los ‘comuns’ están excluidos de cualquier posibilidad” de negociar con otros partidos una estrategia consulta, ha dicho sobre la pregunta.

Esa pregunta es: ‘¿Apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Catalunya en Comú y las fuerzas políticas hermanas que no apoyamos ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155, con la palabra Podem en el nombre de la coalición y en la papeleta?’.

Iglesias propuso celebrar esta consulta porque consideró que Fachin se estaba escorando hacia el independentismo, mientras que Fachin afirma que, en la situación actual, Podem no se puede permitir no hablar con el resto de actores políticos que defienden la democracia, algo que considera que la consulta impide porque sólo permite concurrir a los comicios con CatComú.

“A mí me parece que era el objetivo de esta pregunta: impedir que CatComú hable con interlocutores que puedan molestar a Pablo Iglesias”, ha reprochado el líder catalán de Podem, que insiste en la necesidad de suspender la consulta para que él y Domènech estén libres para hablar con otras fuerzas políticas, y, si hay algún acuerdo, entonces sí, someterlo a consulta de los inscritos.

Imposible hablar con Iglesias ni Domènech

Es potestad de Pablo Iglesias presentar su marca a unas elecciones en Cataluña, por lo que Fachin cree que el resultado de la consulta es lo de menos: “Si gana el ‘sí’, Podem Catalunya deja de operar y se integra en CatComú. Si sale el ‘no’, Podem no se puede presentar a las elecciones porque la firma la tiene Pablo, y, por tanto, Podem deja también de tener capacidad política”.

Preguntado por si le ha pedido a Iglesias la suspensión de la consulta, ha respondido que hace días que no contesta a sus llamadas: “Me es imposible hablar con Pablo Iglesias y Xavier Domènech. Creo que es muy irresponsable que, en la situación que vivimos, la política se haga por hechos consumados, sin dialogar e imponiendo”.

Rechaza ir con ERC y la DUI

Pese a la imposición de Podemos, Fachin considera que el momento requiere mantener abiertos los contactos con todas las fuerzas, sociales, sindicales y políticas, y ha desvelado que ha mantenido ya reuniones con partidos como ERC y CUP, y que no los ha tenido con el PDeCAT.

Ha explicado que en ellas ha notado la voluntad de todos de buscar puntos en común para construir una respuesta conjunta, “a la altura”, que bien podría sustanciarse en una lista electoral o bien en llevar puntos comunes en diferentes listas.

Lo que sí ha rechazado es ir en la lista de otro partido: “Lo he visto en medios de comunicación: ‘Es que ERC quiere fichar a no sé quién, quiere fichar a Albano’. No va a pasar. Yo no me voy a ir a una lista de ERC. Yo no me planteo en absoluto ir en la lista de otro partido”.

Tampoco compartiría una lista que tuviera por objetivo hacer efectivo el resultado del 1 de octubre y declarar la independencia unilateralmente (DUI), algo que siempre ha rechazado porque es una “estrategia que ha demostrado sus límites y sería difícil de participar”.

Ha destacado que, en las negociaciones que ha mantenido tanto con ERC y con la CUP como con otros actores, no se trata de pedir a los demás que renuncien a sus posicionamientos; por eso él tampoco está dispuesto a renunciar a los suyos, sino a buscar puntos en común.

Y ha revelado que ‘Proceso Constituyente’ y ‘República’ son dos de los conceptos sobre los que se puede construir esa propuesta conjunta, y que se acogen con aceptación entre republicanos, ‘cupaires’ y su formación.

“Es una idea que interpela a los independentistas, pero también interpela a gente que no lo es, porque una república puede ser una república que establezca infinitos tipos de relaciones con otros entes políticos”, ha concluido.