El ex presidente huido de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado este viernes que su antiguo número 2, Oriol Junqueras, y el resto de ex consellers —que fueron encarcelados este jueves de manera preventiva e incondicional por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela— sufrieron “maltrato” en su traslado a prisión.

En realidad, la denuncia se basa en una noticia de prensa de un diario independentista que se hace eco de unas declaraciones del abogado de Junqueras, Romeva y Mundó. El letrado, Andreu van den Eynde, se ha quejado en la mañana de este viernes de que el trayecto hasta la cárcel de Estremera de los acusados de rebelión, sedición y malversación no se hizo “en las condiciones correctas”.

Ese textual ha sido recrecido en el título de la información de Naciodigital.cat y se ha convertido en “Junqueras, Romeva y Mondó denunciarán maltratos en el traslado a la prisión”. Y esa cabecera periodística se ha convertido en una denuncia pública por parte del golpista huido a Bruselas: “Miembros del Gobierno de Cataluña bajo custodia por autoridades legales españolas denuncian maltrato en su traslado a prisión”.

Members @catalangov held in custody by Spanish legal authorities denounce ill-treatment while being taken to prison https://t.co/AG1xl3Hjv5 pic.twitter.com/wHy2MH2p5N

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) November 3, 2017