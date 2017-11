Algunos miembros de la Generalitat que estaban citados a declarar a la Audiencia Nacional este jueves no se han presentado finalmente. El propio ex presidente del Govern, Carles Puigdemont, ha sido el gran ausente en los juzgados.

Los otros ex consejeros que han optado por no ir a declarar y que siguen en Bruselas son la ex consejera de Enseñanza de la Generalitat, Clara Ponsatí, el que fuese responsable de salud, Antoni Comín y la ex consellera de Agricultura, Meritxell Serret.

Otro ex dirigente catalán que tampoco ha aparecido en los juzgados ha sido el ex conseller de Cultura, Lluís Puig. Hasta última hora se especulaba con que sí había acudido a primera hora a la Audiencia Nacional, aunque poco después fuentes cercanas al entorno de Puigdemont han confirmado que continúa en Bruselas (Bélgica).

Por contra, la que fuese responsable de Gobernación en la Generalitat hasta su cese, Meritxell Borrás, sí que ha aparecido en los juzgados a pesar de que fue una de las ex consellers que acompañó a Puigdemont a la capital de la Unión Europeo.

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado este jueves a los 14 miembros del Govern de Cataluña que fueron cesados el pasado viernes por el Ejecutivo de Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó una querella este lunes contra los ex consellers de la Generalitat por delitos elitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.