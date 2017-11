La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afeado este jueves al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont su ausencia de la Audiencia Nacional, donde debía declarar por la querella presentada por la Fiscalía que les acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales público. Asimismo, le ha recordado que tiene “plenas garantías” porque España es “un Estado democrático y de derecho”.

“Todo el mundo sabe que España es un Estado democrático y un Estado de Derecho y aquí todas las personas tienen plenas garantías cuando están siendo procesadas”, ha manifestado en una entrevista en ‘Los Desayunos de TVE’ recogidas por Europa Press. Así, ha reprochado al ex líder del Ejecutivo catalán que haya decidido no acudir a la Audiencia Nacional y quedarse en Bruselas acompañado por cuatro de sus ex consejeros, que también debían declarar.

El Govern cesado justificó la ausencia alegando que se trata de un juicio político “efectuado al dictado del Gobierno del Estado español”. Al respecto, Lastra ha afirmado que “en España no hay juicios políticos”, simplemente “hay gente que vulnera el Estado de Derecho y ataca la Constitución y la democracia” y, cuando esto sucede, “el poder judicial actúa”. “Creemos firmemente en la Justicia” ha dicho, para después expresar su confianza en que los jueces “actuarán conforme a derecho”.

“El circo” de Puigdemont

Además, ha criticado el intento de Puigdemont de internacionalizar el conflicto catalán al marcharse a Bruselas y montar “un circo”. Y ha cuestionado que el expresidente quiera “eludir la acción de la Justicia”: “Si es lo que quiere, ¿para qué ha llegado hasta aquí?”, ha apuntado, insistiendo en que podría haber convocado elecciones anticipadas o revocado la declaración unilateral de independencia.

Para Lastra, “todo parece una broma de mal gusto” porque el Govern cesado sabe y “es consciente” de su “ilegalidad”. “Están jugando con el pueblo catalán”, ha apostillado, para después rechazar que se quiere hacer “cumplir la leyes” a los funcionarios.

Asimismo, la dirigente socialista ha criticado que los independentistas catalanes hayan seguido su “hoja de ruta” sin “escuchar” a la sociedad ni al resto de fuerzas políticas.