El ministro presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, ha criticado este jueves por “ir demasiado lejos” la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación.

“Encarcelar a líderes gubernamentales elegidos democráticamente es ir demasiado lejos”, ha escrito en su perfil de Twitter Geert Bourgeois, miembro del partido nacionalista flamenco N-VA, fuerza más votada en Bélgica y peso fuerte en el Gobierno de coalición del primer ministro Charles Michel.

Jailing democratically elected government leaders = more than bridge too far.Political discussions = political solutions: dialogue/elections

— Geert Bourgeois (@GeertBourgeois) November 2, 2017