Fachin se aferra a su cargo mientras la dirección estatal le considera “fuera” de Podemos y sólo espera su dimisión

El secretario general de Podemos en Cataluña (Podem), Albano Dante Fachin, ha asegurado este jueves que él sigue formando parte de la formación morada, a pesar de que la dirección estatal de su partido le considera “política y orgánicamente” fuera, por su determinación de seguir negociando con fuerzas independentistas, y por negarse a reconocer la consulta convocada desde Madrid para sellar la alianza con el partido de los ‘comunes’ de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

De hecho, fuentes de dirección estatal aseguran a Europa Press que, si se cumplen sus previsiones y esa consulta registra una alta participación y también un contundente respaldo a formar una coalición con Catalunya en Comú, Fachin estaría “obligado” a dimitir, ya que, por un lado, está llamando a la abstención y, por otro, su hoja de ruta es contraria a cerrar ya esa alianza.

No obstante, el máximo dirigente catalán ha afirmado este jueves en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que él sigue formando parte de Podemos porque, a pesar de las “diferencias”, en lo “importante”, sigue defendiendo lo mismo que el secretario general, Pablo Iglesias, y el resto de la dirección estatal.

Según Fachin, sigue compartiendo con Iglesias y con todo Podemos “una cuestión básica, que es que el Estado español, para poder seguir formando y tejiendo un proyecto común, lo que tiene que hacer es dialogar y reconocerse dentro de su pluralidad”.

Fachin: “Sigo estando en Podemos”

“Obviamente tenemos diferencias, pero en aquello importante que defendemos seguimos estando de acuerdo. Si no, yo no estaría en esta organización. Sigo estando en la organización porque las cosas importantes que defendemos las compartimos y las defendemos juntos. Puede parecer una respuesta de manual, pero me lo creo”, ha enfatizado.

Aún así, las fuentes consultadas explican que Fachin está “políticamente” fuera de Podemos por seguir defendiendo una hoja de ruta que es contraria a los principios del partido, y también “orgánicamente”, por negarse a reconocer las decisiones de la dirección estatal, que está por encima de la de Podem.

El Consejo Ciudadano Estatal –el máximo órgano de dirección entre asambleas– decidió el pasado domingo tomar las riendas de la dirección catalana para frenar sus intenciones de abrir negociaciones con fuerzas indepedentistas con vistas a formar un bloque para las elecciones del 21 de diciembre.

Para ello, convocó una consulta entre este miércoles y el próximo martes día 7, para que sean los inscritos catalanes los que decidan la estrategia de Podem para las próximas catalanas y, en concreto, dejen claro si apuestan o no por la alianza con los ‘comunes’ que, según la dirección estatal, es la única vía adecuada a seguir.

7.585 votos en el primer día de consulta

Esta consulta ya había registrado a las 12.00 horas de este jueves, un día después de haberse puesto en marcha, una participación de 7.585 votos, una cifra que el secretario general, Pablo Iglesias, y su equipo reciben con cierto optimismo.

De hecho, las fuentes consultadas recuerdan que el propio Fachin fue elegido secretario general de Podem con 2.453 apoyos, una cifra que ya se ha triplicado en el segundo día de una consulta en la que el líder desautorizado afirmó que no participaría, llamando de este modo a las bases a la abstención.

Por ello, la dirección estatal cree que si la participación sigue en aumento y si, además, el mandato de las bases pasa por confluir con los ‘comunes’, Fachin no tendrá más remedio que “dimitir” y dejar oficialmente un cargo del que, por sus actos, ya se ha desvinculado, según las fuentes consultadas.

A juicio de la cúpula estatal, el secretario general de Podem está actuando como un “político catalán con agenda propia”, contradiciendo la línea política de Podemos y las indicaciones del Consejo Ciudadano Estatal, que está por encima del catalán; es decir, creen que es el propio Fachin quien “se está yendo de Podemos”.

Por todo ello, la Ejecutiva no contempla por el momento ir más allá y recurrir a los estatutos para cesar a Fachin. Eso sí, si el próximo martes los resultados les dan la razón, y el líder catalán no dimite, estudiarán los próximos pasos a seguir.

Líderes territoriales piden su cese

De hecho, ya son muchas las voces que dentro de la dirección están presionando para que se tomen medidas más drásticas, tanto contra Fachin como contra la corriente Anticapitalistas, que controla la dirección catalana y que el domingo pasado emitió un comunicado reconociendo “la nueva república catalana”.

“Presentarse a acuerdos con los independentistas será una opción política pero no en Podemos. Albano Dante Fachin, recoja sus cosas”, aseguró el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en la línea de otros líderes territoriales, como el de Castilla y León, Pablo Fernández; el de Castilla-La Mancha, José García Molina; el de Murcia, Óscar Urralburu; o el de Madrid, Ramón Espinar.