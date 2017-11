La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barcos, ha afirmado, después de que la juez haya enviado a prisión al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a siete ex consellers de la Generalitat, que no puede creer que “encarcelar al Govern sea la respuesta” a la situación en Cataluña.

“Desde el respeto a la ley, no puedo creer que encarcelar al Govern sea la respuesta. Hoy más que nunca mi apuesta por política y diálogo”, ha manifestado la presidenta del Gobierno foral en una mensaje que ha publicado en la red social Twitter.

Desde el respeto a la ley, no puedo creer que encarcelar al Govern sea la respuesta. Hoy más que nunca mi apuesta por política y diálogo. — Uxue Barkos (@uxuebarkos) November 2, 2017

Pero no ha tardado Barcos en recibir respuestas ante la incongruencia de su afirmación. Una de ellas ha venido de la propia delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba.

Si respetas la ley sabes que es igual para todos y en un estado de derecho no existe impunidad — Carmen Alba Orduna (@carmenalba1) November 2, 2017

La representante del Ejecutivo central en la Comunidad Foral ha contestado a la presidenta autonómica en la misma red social señalando que “si respetas la ley sabes que es igual para todos y en un Estado de Derecho no existe impunidad”.

en muy parecidos términos le ha contestado la presidenta del PP en Navarra y portavoz en el Parlamento Foral, Ana Beltrán: “Respetar la ley significa respetar separación de poderes. La política no puede entrometerse en la justicia y una presidenta debería saberlo”.

Respetar la ley significa respetar separación de poderes. La política no puede entrometerse en la justicia y una presidenta debería saberlo — Ana Beltrán (@abeltran_ana) November 2, 2017

El presidente de UPN, Javier Esparza, también ha querido dejarle claro a Barcos que su apreciación no se ajusta a la democrática división de poderes.

Los políticos estamos sometidos a la ley igual que el resto de los ciudadanos

La solución era cumplir la ley y dialogar, pero no quisieron. — Javier Esparza (@JavierJesparza) November 2, 2017

Para Esparza, debe quedar claro que “los políticos estamos sometidos a la ley igual que el resto de los ciudadanos. La solución era cumplir la ley y dialogar, pero no quisieron”.