El alcalde socialista de Tarrasa dimite y rompe su carné por la encarcelación de los golpistas

El alcalde de Terrassa (Barcelona), Jordi Ballart, se ha dado de baja del PSC al romper el carné y ha dimitido de su cargo tras el encarcelamiento del ex vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y de otros siete ex consellers.

Lo ha anunciado este jueves en una comparecencia, en la que ha dicho que el PSC es un partido que ya no le representa “desde hace tiempo” porque, según ha asegurado, ha perdido los valores de izquierda.

A su juicio, el encarcelamiento de los ex miembros del Govern y el apoyo al artículo 155 de la Constitución han sido “la gota que ha colmado el vaso”.

Ballart dice que se va “con la conciencia tranquila y la cabeza alta” porque la decisión es coherente con sus principios y valores.

Se trata de una decisión muy difícil para él, según ha dicho, pero se siente “aliviado” porque hace mucho tiempo que no se sentía identificado con las políticas del PSC.

También ha defendido que la mejor salida para el encaje catalán es un referéndum pactado y que en ningún caso puede judicializarse la política ni llevar a cabo medidas como las contempladas en el 155.

Según Ballart, no es el primer militante del PSC que abandona el partido por sus políticas en relación a Cataluña, y ha augurado que tampoco será el último.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado prisión incondicional sin fianza para el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y para siete ex consellers, mientras que ha impuesto una fianza de 50.000 euros al ex conseller de Empresa Santi Vila para poder salir de la cárcel.